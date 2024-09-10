TFF ve UEFA İş Birliği Toplantısı İsviçre'de Gerçekleşti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile Buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları gibi önemli isimler de yer aldı.

Toplantının Gündemi: EURO 2032 ve Diğer Projeler

Görüşme, UEFA'nın Nyon merkezinde yapıldı ve Türkiye'nin İtalya ile ortak düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası yanı sıra 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali için hazırlıkların son durumu değerlendirildi. TFF ve UEFA'nın iş birliği çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir Sonraki Buluşma: Cannes

Toplantıda, tarafların gelecek hafta Fransa'nın Cannes şehrinde tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Hediyeler ve Anılar

Görüşme sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aleksander Ceferin, Zoran Lakovic ve Kadir Kardaş’a üzerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formaları takdim etti. Ayrıca, Ceferin, Hacıosmanoğlu'na ziyaretin anısına özel bir flama hediye etti.