TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
Hakem Kadrosu ve Maç Detayları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçları için atamaları duyurdu. Yeni Malatyaspor-Akkent Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Klubü karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
Müsabaka 8 Kasım'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın başhakemi Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Burak Kamalak olarak açıklandı.
Kamalak'ın yardımcıları ise Kütahya Bölgesi Klasman Hakemi Ayşenur Karakoç ve Antalya Bölgesi Klasman Hakemi Mehmet Eren Küçükkeçeci olacak.
Dördüncü hakem olarak Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Furkan Sarıoğlan görev yapacak.
