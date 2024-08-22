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TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan vekillerinin ve sorumlu üyelerin görevleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:50
TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı

TFF Yönetim Kurulu'nda Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni görev dağılımı için toplandı. Yapılan açıklamaya göre, başkanlık görevini üstlenen İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğindeki icra kurulunda önemli isimler yer aldı.

Yeni Başkan Vekilleri ve Sorumlular

Belirlenen görevlere göre, Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu olarak atanırken, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusudur. Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ile UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Ekipteki Diğer İsimler

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler ise şu şekilde şekillendi:

  • Ural Aküzüm: BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolu
  • Lale Cander: Pazarlama ve sponsorluklar
  • Prof. Dr. Neşe Kavak: Dış ilişkiler ve sağlık
  • Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri
  • Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri
  • Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim
  • Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları
  • Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar
  • Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim
  • Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

Bu yeni yapılanma ile TFF, futbolun gelişimi ve yönetimi için yenilikçi adımlar atmayı hedefliyor.

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