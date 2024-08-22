TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı

TFF Yönetim Kurulu'nda Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni görev dağılımı için toplandı. Yapılan açıklamaya göre, başkanlık görevini üstlenen İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğindeki icra kurulunda önemli isimler yer aldı.

Yeni Başkan Vekilleri ve Sorumlular

Belirlenen görevlere göre, Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu olarak atanırken, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusudur. Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ile UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Ekipteki Diğer İsimler

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler ise şu şekilde şekillendi:

Ural Aküzüm : BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolu

: BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolu Lale Cander : Pazarlama ve sponsorluklar

: Pazarlama ve sponsorluklar Prof. Dr. Neşe Kavak : Dış ilişkiler ve sağlık

: Dış ilişkiler ve sağlık Cengiz Gökay : Futbol altyapı ve gençlik projeleri

: Futbol altyapı ve gençlik projeleri Zafer Bahadır Saraç : 1. Lig kulüpleri

: 1. Lig kulüpleri Mevlüt Aktan : Stratejik planlama ve gelişim

: Stratejik planlama ve gelişim Hasan Surözü : Araştırma geliştirme çalışmaları

: Araştırma geliştirme çalışmaları Mustafa Temel Bozbağ : Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar

: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar Bilal Arslan : Teknoloji ve kurumsal iletişim

: Teknoloji ve kurumsal iletişim Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

Bu yeni yapılanma ile TFF, futbolun gelişimi ve yönetimi için yenilikçi adımlar atmayı hedefliyor.