Thea Lafond Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Üç Adım Atlama Finali

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar üç adım atlama kategorisinde büyük bir başarı elde edildi.

Thea Lafond'un Rekoru

Dominika Adası'ndan gelen Thea Lafond, bu prestijli yarışmada 15.02 metre atlayarak ulusal rekor kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Lafond’un uzun yıllardır süren azminin ve çalışmasının bir ürünü.

Diğer Madalya Sahipleri

Finalde Jamaikalı atlet Shanieka Ricketts, 14.87 metre atlayarak gümüş madalyayı kazanırken, Amerikalı sporcu Jasmine Moore, 14.67 metre ile bronz madalyaya ulaşmayı başardı.

Bu sonuçlar, atletizm cephesinde önemli rekabetin ve üst düzey performansların yaşandığı bir Olimpiyat değerlendirmesi sunmaktadır.