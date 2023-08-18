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Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı

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Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, Southampton altyapısından yetişti ve 2006 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de 397 maçta forma giyen Walcott, 108 gol ve 80 asistlik performans sergiledi. Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi ve 8 gol attı.

Southampton'da kariyerini sonlandırdı

Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, Southampton altyapısından yetişti ve 2006 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de 397 maçta forma giyen Walcott, 108 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 47 maça çıktı

Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi ve 8 gol attı.

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