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THF'den Seçim Sürecine Dair Açıklama

THF, delege seçimi ve genel kurul süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Durum değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:45
THF'den Seçim Sürecine Dair Açıklama

THF'den Seçim Süreci Açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, 27 Eylül tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek 6. olağan seçimli genel kurul ve 7. olağan mali genel kurul süreci hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Delege Seçim Süreci ve İtirazlar

Açıklama, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "THF Ana Statüsü" doğrultusunda federasyonun delege belirleme hakkına sahip kulüplere yapılan resmi çağrıyı içeriyordu. Bu çağrıda; 'Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurul tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde faal aktifliğini sona erdirmiş kişiler genel kurul üyesi olamazlar' ifadeleri yer almakta. Kulüplerin belirlediği delege adaylarına dair bazı itirazlar yaşandığı vurgulanmış, bu durumun demokratik bir hak olarak görüldüğü dile getirilmiştir.

Sosyal Medya İddiaları ve Kamuoyu Algısı

THF Yönetim Kurulu, yapılan itirazları değerlendirerek gerekli adımları attığını belirtmiştir; ancak bu süreçte, başkan aday adaylarının sosyal medya üzerinden kuruma yönelik 'yönetmelikten haberdar olmamış' eleştirilerini yöneltmeleri ve kulüplerin belirlediği adaylar üzerinden federasyona mesnetsiz iddialarının ortaya atılması dikkat çekmiştir.

THF'nin Transpran Devamı

Açıklamada, 'THF Yönetim Kurulumuz, genel kurul sürecini hukuki ve etik kurallar çerçevesinde, şeffaf ve adil bir biçimde yönetmektedir.' ifadesi öne çıkmakta. Ayrıca, yaklaşan genel kurul sürecinin haksız ve resmi bir dayanağı olmayan olumsuz iddialar nedeniyle itibar kaybına uğradığı, bu durumun ayrıca hentbol camiasının saygınlığına zarar verdiği belirtilmiştir.

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