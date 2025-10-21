Thomas Reis ve Samsunspor Yabancıları: 'Türk Yemekleri Muhteşem'

Thomas Reis ve Samsunspor yabancıları Türk mutfağını övdü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporun ve çevirinin gücü aynı sahada" konulu konferansa katılan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile futbolcular Tanguy Coulibaly ve Antoine Makoumbou, Türk yemeklerine övgüde bulundu.

Reis: Futbol herkes için birleştirici

Alman teknik direktör Reis, futbolun toplumun tüm kesimlerini biraya getiren bir spor dalı olduğunu vurguladı. Kendisinin Almanya'dan farklı bir kültüre, Samsun'a geldiğini ve bu kültürü yaşamaya çalıştığını ifade eden Reis, takımda "14 farklı ülkeden 14 farklı kültürden" oyuncu bulunduğunu belirtti ve bunun bir arada tutulmasının kolay olmadığını söyledi. Reis, "Tabii bunları bir arada tutmak kolay değil ama futbolun sadece bir dili var. Bu dilde bizi birleştirici dildir. Samsunspor'un teknik direktörü olduğum için de çok mutluyum." dedi.

Türkiye'de görev yapmanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu söyleyen Reis, "Buraya geldikten sonra hata yapmaktan korktum açıkçası...Buradaki kültüre ve yaşantıya bir saygısızlık yapabileceğim konusunda bir korkum ve çekincem oldu. Ama şimdiye kadar hiç bir şey olmadı. Bundan sonraki süreçte daha kolay geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 1,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Reis, yemeklerle ilgili olarak ise, "Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Alman olduğum için oradaki yemeklerin lezzetini biliyorum. Oradaki lezzetleri de özlüyorum. Ebetteki ki her ülkenin kendisine ait mutfağı, kendisine ait yemek kültürü var. Ama Türk yemekleri muhteşem." şeklinde konuştu.

Hedef: Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek

Reis, Samsunspor'un bu sezon farklı kulvarlarda mücadele ettiğini hatırlatarak beklentilerin yüksek olduğunu kabul etti ve rakiplerin gücüne dikkat çekti: "Hoca olarak ben diğer takımların kadrosu konusunda çok konuşma taraftarı değilim. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman çok iyi ve çok kaliteli oyunculara sahip. Onların önüne geçmek çok çok zor diyebilirim. Sonuç olarak onlara karşı da oynayacağız ve ligin en iyi takımı. Diğer takımlara baktığımızda da zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Biz kendi performansımızı gösterdiğimiz müddetçe her zaman kazanmak için fırsatımız olacaktır. Bunu da Fenerbahçe maçında gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi sonuç almak istiyorsak her karşılaşmada yüzde 100'ümüzü vermek zorundayız. Bunun dışında biz Avrupa'da mücadele eden bir takımız. Sadece şehrimizi değil, Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz."

Futbolcuların izlenimleri: Yemek ve dil

Tecrübeli orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Türkiye'ye gelmekten memnun olduğunu belirterek, "Biraz farklılık olsun istedim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Ben İtalya ve Almanya'da da yaşadım ama buradaki yemekler inanılmaz iyi." dedi.

Fransız sağ kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ise Türkçe öğrenme konusundaki isteğini ve yemek beğenisini dile getirerek, "Bu dili de çok çabuk şekilde öğrenmek istiyorum. Ayrıca Türk yemekleri lezzetli. Türkiye'de şimdiye kadar denemiş olduğum yemekler çok çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

