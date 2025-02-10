THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Biletleri 26 Şubat'ta Satışta!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali İçin Biletler Satışa Çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri, 26 Şubat'ta basketbolseverlerin beğenisine sunulacak. Organizasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, Dörtlü Final karşılaşmaları, Etihad Arena'da 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ön Satış İmkanları

Basketbolseverler, genel satış öncesinde, önceki sezonlarda olduğu gibi, katılımcı takımların sezonluk kombine sahipleri, Avrupa Ligi TV aboneleri ve geçen yılki Dörtlü Final'e bilet alanlar için 25 Şubat Salı günü ön satış şansı bulacaklar. Genel bilet satışları ise 26 Şubat Çarşamba günü TSİ 11.00'de başlayacak.

Bilet Fiyatları ve Satış Linki

Biletlerin fiyatları, tüm 4 maçı kapsayan paketler için 299 ile 749 avro arasında değişiklik gösterecek. Basketbolseverler, biletleri satın almak için www.f4tickets.com internet sitesini kullanabilecekler.

Maç Tarihleri

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yarı final maçları 23 Mayıs tarihinde, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 25 Mayıs’ta yapılacak.