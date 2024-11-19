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THY Avrupa Ligi'nde 11. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Mücadele Edecek

Fenerbahçe Beko, ligin 11. haftasında Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise Paris Basketbol'u ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:24
THY Avrupa Ligi'nde 11. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Mücadele Edecek

Basketbolun küresel arenada en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı yarın başlayacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği bu haftada, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde toplam 9 karşılaşma gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz hafta çift maç haftasında kayıpsız geçerek 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak. Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Wade Baldwin gibi önemli isimler eksik rağmen son 5 maçını kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon sadece 2 galibiyet alabilen Virtus ekip karşısında liderliğini sürdürmek amacında.

Mücadele yarın, TSİ 22.30'da Unipol Arena'da gerçekleşecek.

Anadolu Efes'te Hedef 3'te 3

Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 21 Kasım'da sahasında Paris Basketbol ile karşılaşacak. Çift maç haftasında 2 galibiyet alarak yukarılara tırmanan Anadolu Efes, Paris Basketbol'u yenmesi durumunda bu sezon ilk kez art arda üçüncü maçını kazanma başarısı gösterecek.

Son 6 maçını kazanarak ligde 7 galibiyete ulaşan ve 4. sırada bulunan Paris Basketbol ise İstanbul'da serisini devam ettirmek istiyor. Mücadele saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şu şekildedir:

  • Yarın:
  • 22.30 Virtus Segafredo Bologna - Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)
  • 21 Kasım Perşembe:
  • 20.30 Anadolu Efes - Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
  • 21.00 Monaco - LDLC ASVEL (Gaston Medecin)
  • 22.00 Kızılyıldız - Partizan (Stark Arena)
  • 22.15 Olympiakos - Baskonia (Barış ve Dostluk)
  • 22.30 EA7 Emporio Armani Milan - Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)
  • 22.45 Real Madrid - ALBA Berlin (Wizink Center)
  • 22 Kasım Cuma:
  • 21.00 Zalgiris - Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)
  • 22.30 Bayern Münih - Barcelona (SAP Garden)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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