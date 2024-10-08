THY Avrupa Ligi'nde 2. Haftanın Heyecanı Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası yarın başlayacak. Haftanın en ilgi çekici karşılaşması, Türk derbisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

Öne Çıkan Karşılaşmalar

Bu sezon, aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk karşılaşma, 10 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek. İlk hafta maçlarını kazanarak moralli bir başlangıç yapan iki takım, bu önemli maçta karşı karşıya gelecek.

Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması ise Real Madrid ile Partizan arasındaki mücadele olacak. İki sezon önce oynanan play-off serisi hala hafızalarda. Bu karşılaşma, 10 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Madrid'de başlayacak. Her iki takım da bu sezon ilk maçlarını kaybetmişti.

Son şampiyon Ergin Ataman'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Panathinaikos AKTOR, ilk hafta Real Madrid'i yenen Bayern Münih ile 10 Ekim'de evinde karşılaşacak.

2. Haftanın Programı

THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta programı şu şekildedir:

9 Ekim Çarşamba: 20.00 Monaco - Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin)

20.00 Monaco - Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin) 21.00 Kızılyıldız - Baskonia (Belgrad Arena)

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL - Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid - Partizan (Wizink Center)

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos - Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona - Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan - Paris Basketbol (Unipol Forum)

Puan Durumu

THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta öncesi puan durumu şöyle:

1- Monaco: 11 Puan

2- Fenerbahçe Beko: 11 Puan

3- Panathinaikos AKTOR: 11 Puan

4- Anadolu Efes: 11 Puan

5- Bayern Münih: 11 Puan

6- Maccabi Platika: 11 Puan

7- Zalgiris: 11 Puan

8- Baskonia: 1 Puan

9- Kızılyıldız: 1 Puan

10- Paris Basketbol: 1 Puan

11- Partizan: 1 Puan

12- LDCL ASVEL: 1 Puan

13- Barcelona: 1 Puan

14- Real Madrid: 1 Puan

15- Virtus Segafredo Bologna: 1 Puan

16- Alba Berlin: 1 Puan

17- Olympiakos: 1 Puan

18- EA7 Emporio Armani Milan: 1 Puan

THY Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta mücadeleleri, basketbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Takımların performansları, bu hafta netleşecek.