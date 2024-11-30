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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, LDLC ASVEL'e Yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 12. haftasında LDLC ASVEL'e 97-82’lik skorla mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 01:38
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, LDLC ASVEL'e Yenildi

THY Avrupa Ligi 12. Haftasında Beklenen Maç!

Basketbolseverlerin merakla beklediği THY Avrupa Ligi 12. haftasında, Anadolu Efes deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya geldi. Ancak, lacivert-beyazlı takım, sahadan 97-82’lik skor ile yenik ayrıldı.

Anadolu Efes’in Zorlu Süreci

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, üst üste 6. kez mağlup oldu. Takımın bu durumu, taraftarlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan, LDLC ASVEL ise bu galibiyetle birlikte toplamda 4. kez sahadan galip ayrıldı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu önemli karşılaşmada, Anadolu Efes’in zorlu performansı dikkat çekerken, LDLC ASVEL, ev sahibi avantajını iyi değerlendirdi. Takımların gelecek maçlarında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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