THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası heyecanı başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde İlk Yarının Son Haftası
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, bu hafta içi oynanacak heyecan dolu karşılaşmalarla sona erecek. Ligde 16. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Beko'nun Deplasman Zorluğu
Fenerbahçe Beko, bu hafta maçlarını deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertli ekip, yarın, son 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona ile İspanya'da karşılaşacak. 19 Aralık Perşembe günü ise Fransa'da, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez karşılaşacakları lider Paris Basketbol ile mücadele edecekler.
Anadolu Efes İstanbul'da Sırp Rakiplerle Karşılaşıyor
Öte yandan Anadolu Efes, bu hafta içi Sırbistan temsilcilerini İstanbul'da ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'ı, 20 Aralık Cuma günü ise Partizan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.
Program ve Puan Durumu
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının programı ve son puan durumu şöyle:
16. Hafta Maç Programı
Yarın:
21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)
22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)
22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)
22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)
22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)
22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)
18 Aralık Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)
22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)
17. Hafta Maç Programı
19 Aralık Perşembe:
20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)
22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)
20 Aralık Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)
22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Segafredo Arena)
22.15 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)
22.30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)
23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)
Puan Durumu
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P
Paris Basketbol | 15 | 11 | 3 | 124 | 226 | 262
Monaco | 15 | 10 | 3 | 121 | 148 | 253
Bayern Münih | 15 | 10 | 3 | 131 | 332 | 254
Fenerbahçe Beko | 15 | 10 | 5 | 117 | 582 | 255
Olympiakos | 15 | 9 | 6 | 122 | 552 | 246
EA7 Emporio Armani Milan | 15 | 9 | 6 | 128 | 302 | 247
Zalgiris | 15 | 9 | 6 | 113 | 119 | 248
Kızılyıldız | 15 | 8 | 7 | 121 | 644 | 239
Anadolu Efes | 15 | 8 | 7 | 124 | 262 | 210
Panathinaikos AKTOR | 15 | 8 | 7 | 125 | 323 | 311
Barcelona | 15 | 7 | 6 | 126 | -123 | 312
Partizan | 15 | 7 | 8 | 121 | 212 | 213
Real Madrid | 15 | 6 | 9 | 127 | -521 | 114
Baskonia | 15 | 6 | 9 | 119 | -312 | 115
LDLC ASVEL | 15 | 6 | 9 | 128 | -472 | 116
Maccabi Playtika | 15 | 4 | 11 | 132 | -541 | 917
Virtus Segafredo Bologna | 15 | 3 | 12 | 126 | -641 | 818
ALBA Berlin | 15 | 3 | 12 | 135 | -176 | 118