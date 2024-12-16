THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası heyecanı başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde İlk Yarının Son Haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, bu hafta içi oynanacak heyecan dolu karşılaşmalarla sona erecek. Ligde 16. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Beko'nun Deplasman Zorluğu

Fenerbahçe Beko, bu hafta maçlarını deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertli ekip, yarın, son 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona ile İspanya'da karşılaşacak. 19 Aralık Perşembe günü ise Fransa'da, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez karşılaşacakları lider Paris Basketbol ile mücadele edecekler.

Anadolu Efes İstanbul'da Sırp Rakiplerle Karşılaşıyor

Öte yandan Anadolu Efes, bu hafta içi Sırbistan temsilcilerini İstanbul'da ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'ı, 20 Aralık Cuma günü ise Partizan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Program ve Puan Durumu

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının programı ve son puan durumu şöyle:

16. Hafta Maç Programı

Yarın:

21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

17. Hafta Maç Programı

19 Aralık Perşembe:

20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)

22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)

22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Segafredo Arena)

22.15 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)

22.30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)

23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)

Puan Durumu

Takım | O | G | M | A | Y | Av | P

Paris Basketbol | 15 | 11 | 3 | 124 | 226 | 262

Monaco | 15 | 10 | 3 | 121 | 148 | 253

Bayern Münih | 15 | 10 | 3 | 131 | 332 | 254

Fenerbahçe Beko | 15 | 10 | 5 | 117 | 582 | 255

Olympiakos | 15 | 9 | 6 | 122 | 552 | 246

EA7 Emporio Armani Milan | 15 | 9 | 6 | 128 | 302 | 247

Zalgiris | 15 | 9 | 6 | 113 | 119 | 248

Kızılyıldız | 15 | 8 | 7 | 121 | 644 | 239

Anadolu Efes | 15 | 8 | 7 | 124 | 262 | 210

Panathinaikos AKTOR | 15 | 8 | 7 | 125 | 323 | 311

Barcelona | 15 | 7 | 6 | 126 | -123 | 312

Partizan | 15 | 7 | 8 | 121 | 212 | 213

Real Madrid | 15 | 6 | 9 | 127 | -521 | 114

Baskonia | 15 | 6 | 9 | 119 | -312 | 115

LDLC ASVEL | 15 | 6 | 9 | 128 | -472 | 116

Maccabi Playtika | 15 | 4 | 11 | 132 | -541 | 917

Virtus Segafredo Bologna | 15 | 3 | 12 | 126 | -641 | 818

ALBA Berlin | 15 | 3 | 12 | 135 | -176 | 118