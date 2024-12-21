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THY Avrupa Ligi'nde İlk Yarının Kapanışı: Anadolu Efes Kayıpsız, Fenerbahçe Beko Ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası tamamlanırken, Anadolu Efes başarılı sonuçlar alırken, Fenerbahçe Beko bir maçı ertelemek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:10
THY Avrupa Ligi'nde İlk Yarının Kapanışı: Anadolu Efes Kayıpsız, Fenerbahçe Beko Ertelendi

THY Avrupa Ligi, normal sezonun ilk yarısını tamamladı. Yapılan karşılaşmalar sonunda Paris Basketbol, devreyi lider tamamlamayı başardı.

Çift Maç Haftasında Efes'ten İki Galibiyet

Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız geçerken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67, Partizan'ı ise 86-77 mağlup etti. Bu sonuçlarla Anadolu Efes, normal sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun Durumu

Fenerbahçe Beko, ilk maçında Barcelona'ya 90-63 gibi net bir skorla yenildi. İkinci karşılaşması ise, rakip takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelendi. Sarı-lacivertliler, normal sezonun ilk yarısını 5. sırada bitirdi.

Paris Basketbol Tarih Yazdı

Sezonun ilk yarısında liderliği ele alan Paris Basketbol, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde 16 maçta 11 galibiyet elde etti. Ancak hafta içinde Real Madrid'e 96-85 yenilmesinin ardından, Fenerbahçe Beko karşılaşmasına da çıkamadı.

MVP Ödülleri

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Sasha Vezenkov (Olympiakos) olurken, 17. haftanın en değerli oyuncusu Isaia Cordinier (Virtus Segafredo) seçildi.

Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Yapılan maçların sonuçları ve puan durumu ise şu şekilde oluştu:

16. Hafta Sonuçları

  • Monaco-Bayern Münih: 93-74
  • Maccabi Playtika-Baskonia: 85-95
  • Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan: 103-74
  • Paris Basketbol-Real Madrid: 85-96
  • Barcelona-Fenerbahçe Beko: 90-63
  • Partizan-LDLC ASVEL: 79-82
  • ALBA Berlin-Zalgiris: 66-86
  • Anadolu Efes-Kızılyıldız: 89-67
  • Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna: 87-77

17. Hafta Sonuçları

  • Panathinaikos AKTOR-Baskonia: 104-69
  • Real Madrid-Monaco: 94-72
  • Anadolu Efes-Partizan: 86-77
  • Zalgiris-LDLC ASVEL: 72-78
  • Virtus Segafredo Bologna-Barcelona: 86-81
  • Olympiakos-ALBA Berlin: 90-85
  • Kızılyıldız-Maccabi Playtika: 81-73
  • EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih: 78-79

Puan Durumu

1. Paris Basketbol: 16 maç, 11 galibiyet
2. Monaco: 17 maç, 16 galibiyet
3. Olympiakos: 17 maç, 16 galibiyet
4. Bayern Münih: 17 maç, 16 galibiyet
5. Fenerbahçe Beko: 16 maç, 10 galibiyet
6. Panathinaikos AKTOR: 17 maç, 10 galibiyet
7. Anadolu Efes: 17 maç, 10 galibiyet

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