DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.358.517,86 0,48%

THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi

THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol, 12. hafta sonunda liderliğe yükseldi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:02
THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi

Paris Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yerleşti

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın sonuçlarına göre, Fransız temsilcisi Paris Basketbol, beklenenden daha güçlü bir performansla liderliği elde etti. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu hafta oynadıkları maçları kaybetti.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Kayıpları

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İstanbul'da İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan karşısında 91-85’lik bir sonuçla mağlup oldu. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin sezon boyunca evinde aldığı üçüncü yenilgi oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 9 galibiyetle 2. sıraya geriledi.

Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise LDLC ASVEL deplasmanında 97-82'lik skorla kaybetti. Lacivert-beyazlı ekip, son iki haftada yaşadığı kayıplarla 11. sıraya gerileyerek, bu sezon ligdeki 6. mağlubiyetini aldı.

Sezonun Sürpriz Takımı: Paris Basketbol

Bu hafta Virtus Segafredo Bologna karşısında zorlu bir mücadele veren Paris Basketbol, maçı 81-78 kazanarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu başarı, Fransız temsilcisinin 9 galibiyetle liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.

Panathinaikos’un Kayıpları ve Millî Oyuncular

Yunan ekiplerinden Panathinaikos AKTOR, 12. haftada Monacoya 91-88 mağlup olarak organizasyondaki 5. yenilgisini aldı. Panathinaikos, 7 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

Bu hafta THY Avrupa Ligi’nde milli oyuncularımızdan Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman mücadele etti. Bayern Münih forması giyen Bitim, Kızılyıldız'a karşı 24 dakika süre aldı ve 13 sayıyla oynadı.

THY Avrupa Ligi'nde 12. Hafta MVP'si

12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanı, Walter Tavaresye gitti. Real Madrid'in Barcelona'yı 97-90 yendiği karşılaşmada Tavares, muazzam bir performans göstererek 24 sayı, 18 ribaunt ve 39 verimlilik puanı elde etti.

12. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

  • Zalgiris - Baskonia: 70-83
  • ALBA Berlin - Maccabi Playtika: 85-103
  • Partizan - Olympiakos: 78-70
  • Paris Basketbol - Virtus Segafredo Bologna: 81-78
  • Barcelona - Real Madrid: 90-97
  • Fenerbahçe Beko - EA7 Emporio Armani Milan: 85-91
  • Kızılyıldız - Bayern Münih: 101-77
  • Panathinaikos AKTOR - Monaco: 88-91
  • LDLC ASVEL - Anadolu Efes: 97-82

Puan durumu ise değişim gösterdi ve Paris Basketbol, liderlik koltuğu için Fenerbahçe Beko’nun önüne geçmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü
2
Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor
3
Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!
4
Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak
5
Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi
6
THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi
7
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Başladı: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek