THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi

Paris Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yerleşti

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın sonuçlarına göre, Fransız temsilcisi Paris Basketbol, beklenenden daha güçlü bir performansla liderliği elde etti. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu hafta oynadıkları maçları kaybetti.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Kayıpları

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İstanbul'da İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan karşısında 91-85’lik bir sonuçla mağlup oldu. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin sezon boyunca evinde aldığı üçüncü yenilgi oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 9 galibiyetle 2. sıraya geriledi.

Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise LDLC ASVEL deplasmanında 97-82'lik skorla kaybetti. Lacivert-beyazlı ekip, son iki haftada yaşadığı kayıplarla 11. sıraya gerileyerek, bu sezon ligdeki 6. mağlubiyetini aldı.

Sezonun Sürpriz Takımı: Paris Basketbol

Bu hafta Virtus Segafredo Bologna karşısında zorlu bir mücadele veren Paris Basketbol, maçı 81-78 kazanarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu başarı, Fransız temsilcisinin 9 galibiyetle liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.

Panathinaikos’un Kayıpları ve Millî Oyuncular

Yunan ekiplerinden Panathinaikos AKTOR, 12. haftada Monacoya 91-88 mağlup olarak organizasyondaki 5. yenilgisini aldı. Panathinaikos, 7 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

Bu hafta THY Avrupa Ligi’nde milli oyuncularımızdan Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman mücadele etti. Bayern Münih forması giyen Bitim, Kızılyıldız'a karşı 24 dakika süre aldı ve 13 sayıyla oynadı.

THY Avrupa Ligi'nde 12. Hafta MVP'si

12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanı, Walter Tavaresye gitti. Real Madrid'in Barcelona'yı 97-90 yendiği karşılaşmada Tavares, muazzam bir performans göstererek 24 sayı, 18 ribaunt ve 39 verimlilik puanı elde etti.

12. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

Zalgiris - Baskonia: 70-83

ALBA Berlin - Maccabi Playtika: 85-103

Partizan - Olympiakos: 78-70

Paris Basketbol - Virtus Segafredo Bologna: 81-78

Barcelona - Real Madrid: 90-97

Fenerbahçe Beko - EA7 Emporio Armani Milan: 85-91

Kızılyıldız - Bayern Münih: 101-77

Panathinaikos AKTOR - Monaco: 88-91

LDLC ASVEL - Anadolu Efes: 97-82

Puan durumu ise değişim gösterdi ve Paris Basketbol, liderlik koltuğu için Fenerbahçe Beko’nun önüne geçmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.