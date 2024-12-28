THY Avrupa Ligi'nde Liderlik Koltuğu Monaco'nun

THY Avrupa Ligi'nde Monaco'dan Önemli Başarı

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın temsilcisi Monaco, 18. haftayı lider olarak tamamlama başarısını gösterdi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Zorlukları

Lig formatında oynanan normal sezonda, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan karşısında deplasmanda 90-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, üst üste 3. yenilgisini alarak haftayı 6. sırada kapattı. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise Monaco'ya 94-75 yenilerek, 7. sıraya geriledi.

Monaco, Liderliği Devraldı

Monaco, kolejde Paris Basketbol'dan liderliği devralarak, Anadolu Efes'i farklı biçimde mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı. Bu sonuçla averajla Olympiakos'un önüne geçerek ilk sırayı elde etti. Paris Basketbol ise Baskonia'ya 94-81 yenilerek 3. sıraya düştü.

Ergin Ataman'ın Takımı Yükselişte

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 4. sıraya yükseldi. Yunan ekibi, Bayern Münih karşısında 80-69'luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haftanın MVP'si: Jaylen Hoard

18. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanı Maccabi Playtika'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Hoard'a verildi. Hoard, Zalgiris'i 95-78 mağlup ettikleri maçta 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 34 verimlilik puanıyla dikkat çekti.

18. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Haftanın maç sonuçları şu şekilde:

ALBA Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 69-80

Monaco (Fransa) - Anadolu Efes: 94-75

Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 95-78

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-84

Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - LDLC ASVEL (Fransa): 83-69

Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 69-80

Baskonia (İspanya) - Paris Basketbol (Fransa): 94-81

Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 90-81

Barcelona (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 74-78

Puan durumu

Takım O G M A Y P Monaco 18 12 6 1145 710 42 Olympiakos 18 12 5 1341 637 41 Paris Basketbol 17 11 4 1432 384 Panathinaikos AKTOR 18 11 5 1469 785 Bayern Münih 18 11 5 1563 336 Fenerbahçe Beko 17 10 3 1355 544 Anadolu Efes 18 10 8 1482 388 Kızılyıldız 18 10 8 1451 349 Zalgiris 18 10 8 1386 370 Real Madrid 18 9 9 1489 917 Barcelona 18 9 9 1489 1171 EA7 Emporio Armani Milan 18 9 9 1155 -113 Partizan 18 8 10 1462 -431 Baskonia 18 8 10 1423 -431 LDLC ASVEL 18 8 10 1468 -521 Maccabi Playtika 18 5 13 1152 -551 Virtus Segafredo Bologna 18 5 13 1149 -551 ALBA Berlin 18 3 15 1403 -212

19. Hafta Programı ve Türk Derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın programı ise şu şekilde: