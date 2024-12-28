THY Avrupa Ligi'nde Liderlik Koltuğu Monaco'nun

THY Avrupa Ligi'nde Monaco'dan Önemli Başarı
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın temsilcisi Monaco, 18. haftayı lider olarak tamamlama başarısını gösterdi.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Zorlukları
Lig formatında oynanan normal sezonda, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan karşısında deplasmanda 90-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, üst üste 3. yenilgisini alarak haftayı 6. sırada kapattı. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise Monaco'ya 94-75 yenilerek, 7. sıraya geriledi.
Monaco, Liderliği Devraldı
Monaco, kolejde Paris Basketbol'dan liderliği devralarak, Anadolu Efes'i farklı biçimde mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı. Bu sonuçla averajla Olympiakos'un önüne geçerek ilk sırayı elde etti. Paris Basketbol ise Baskonia'ya 94-81 yenilerek 3. sıraya düştü.
Ergin Ataman'ın Takımı Yükselişte
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 4. sıraya yükseldi. Yunan ekibi, Bayern Münih karşısında 80-69'luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
Haftanın MVP'si: Jaylen Hoard
18. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanı Maccabi Playtika'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Hoard'a verildi. Hoard, Zalgiris'i 95-78 mağlup ettikleri maçta 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 34 verimlilik puanıyla dikkat çekti.
18. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Haftanın maç sonuçları şu şekilde:
- ALBA Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 69-80
- Monaco (Fransa) - Anadolu Efes: 94-75
- Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 95-78
- EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-84
- Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - LDLC ASVEL (Fransa): 83-69
- Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 69-80
- Baskonia (İspanya) - Paris Basketbol (Fransa): 94-81
- Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 90-81
- Barcelona (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 74-78
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|Monaco
|18
|12
|6
|1145
|710
|42
|Olympiakos
|18
|12
|5
|1341
|637
|41
|Paris Basketbol
|17
|11
|4
|1432
|384
|Panathinaikos AKTOR
|18
|11
|5
|1469
|785
|Bayern Münih
|18
|11
|5
|1563
|336
|Fenerbahçe Beko
|17
|10
|3
|1355
|544
|Anadolu Efes
|18
|10
|8
|1482
|388
|Kızılyıldız
|18
|10
|8
|1451
|349
|Zalgiris
|18
|10
|8
|1386
|370
|Real Madrid
|18
|9
|9
|1489
|917
|Barcelona
|18
|9
|9
|1489
|1171
|EA7 Emporio Armani Milan
|18
|9
|9
|1155
|-113
|Partizan
|18
|8
|10
|1462
|-431
|Baskonia
|18
|8
|10
|1423
|-431
|LDLC ASVEL
|18
|8
|10
|1468
|-521
|Maccabi Playtika
|18
|5
|13
|1152
|-551
|Virtus Segafredo Bologna
|18
|5
|13
|1149
|-551
|ALBA Berlin
|18
|3
|15
|1403
|-212
19. Hafta Programı ve Türk Derbisi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın programı ise şu şekilde:
- 2 Ocak Perşembe:
- 21.00 Zalgiris - Olympiakos (Zalgirio Arena)
- 22.00 LDLC ASVEL - EA7 Emporio Armani Milan (LDLC Arena)
- 22.00 ALBA Berlin - Monaco (Uber Arena)
- 22.30 Baskonia - Kızılyıldız (Buesa Arena)
- 3 Ocak Cuma:
- 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
- 22.15 Paris Basketbol - Barcelona (Accor Arena)
- 22.15 Panathinaikos AKTOR - Virtus Segafredo Bologna (OAKA Altion)
- 22.30 Partizan - Maccabi Playtika (Belgrad Arena)
- 23.00 Real Madrid - Bayern Münih (Movistar Arena)