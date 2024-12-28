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THY Avrupa Ligi'nde Liderlik Koltuğu Monaco'nun

Monaco, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftayı lider tamamlayarak Paris Basketbol'dan liderliği devraldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:44
THY Avrupa Ligi'nde Liderlik Koltuğu Monaco'nun

THY Avrupa Ligi'nde Monaco'dan Önemli Başarı

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın temsilcisi Monaco, 18. haftayı lider olarak tamamlama başarısını gösterdi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Zorlukları

Lig formatında oynanan normal sezonda, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan karşısında deplasmanda 90-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, üst üste 3. yenilgisini alarak haftayı 6. sırada kapattı. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise Monaco'ya 94-75 yenilerek, 7. sıraya geriledi.

Monaco, Liderliği Devraldı

Monaco, kolejde Paris Basketbol'dan liderliği devralarak, Anadolu Efes'i farklı biçimde mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı. Bu sonuçla averajla Olympiakos'un önüne geçerek ilk sırayı elde etti. Paris Basketbol ise Baskonia'ya 94-81 yenilerek 3. sıraya düştü.

Ergin Ataman'ın Takımı Yükselişte

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 4. sıraya yükseldi. Yunan ekibi, Bayern Münih karşısında 80-69'luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haftanın MVP'si: Jaylen Hoard

18. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanı Maccabi Playtika'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Hoard'a verildi. Hoard, Zalgiris'i 95-78 mağlup ettikleri maçta 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 34 verimlilik puanıyla dikkat çekti.

18. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Haftanın maç sonuçları şu şekilde:

  • ALBA Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 69-80
  • Monaco (Fransa) - Anadolu Efes: 94-75
  • Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 95-78
  • EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-84
  • Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - LDLC ASVEL (Fransa): 83-69
  • Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 69-80
  • Baskonia (İspanya) - Paris Basketbol (Fransa): 94-81
  • Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 90-81
  • Barcelona (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 74-78

Puan durumu

Takım O G M A Y P
Monaco18126114571042
Olympiakos18125134163741
Paris Basketbol171141432384
Panathinaikos AKTOR181151469785
Bayern Münih181151563336
Fenerbahçe Beko171031355544
Anadolu Efes181081482388
Kızılyıldız181081451349
Zalgiris181081386370
Real Madrid18991489917
Barcelona189914891171
EA7 Emporio Armani Milan18991155-113
Partizan188101462-431
Baskonia188101423-431
LDLC ASVEL188101468-521
Maccabi Playtika185131152-551
Virtus Segafredo Bologna185131149-551
ALBA Berlin183151403-212

19. Hafta Programı ve Türk Derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın programı ise şu şekilde:

  • 2 Ocak Perşembe:
    • 21.00 Zalgiris - Olympiakos (Zalgirio Arena)
    • 22.00 LDLC ASVEL - EA7 Emporio Armani Milan (LDLC Arena)
    • 22.00 ALBA Berlin - Monaco (Uber Arena)
    • 22.30 Baskonia - Kızılyıldız (Buesa Arena)
  • 3 Ocak Cuma:
    • 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
    • 22.15 Paris Basketbol - Barcelona (Accor Arena)
    • 22.15 Panathinaikos AKTOR - Virtus Segafredo Bologna (OAKA Altion)
    • 22.30 Partizan - Maccabi Playtika (Belgrad Arena)
    • 23.00 Real Madrid - Bayern Münih (Movistar Arena)

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