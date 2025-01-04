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THY Avrupa Ligi'nde Monaco Liderliğini Sürdürdü

Monaco, THY Avrupa Ligi 19. haftayı zirvede tamamladı; Türk derbisinde Fenerbahçe Beko kazandı, MVP ise Ömer Faruk Yurtseven oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:14
THY Avrupa Ligi'nde Monaco Liderliğini Sürdürdü

Monaco, THY Avrupa Ligi'nde Zirvede

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde Monaco, 19. haftayı lider olarak tamamlayarak dikkat çekti. Fransa'nın temsilcisi, oynadığı maçlarla izleyenleri etkiledi.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi

Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 84-76 yenerek 3 maçlık yenilgi serisine son verdi. Marko Guduric'in etkileyici performansı ile galip gelen sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı kapattı. Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez kaybederek 10 galibiyette kaldı ve 10. sıraya geriledi.

16 Yıl Sonra Türk Pivot MVP Seçildi

THY Avrupa Ligi’nde 16 yıl aradan sonra bir Türk pivot haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) olmayı başardı. Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos AKTOR formasını giyerek Virtus Segafredo Bologna karşısında 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle harika bir performans sergiledi. Böylece toplamda 34 verimlilik puanına ulaşarak haftanın MVP’si unvanını aldı. Ömer Faruk’tan önce bu başarıyı 2009 yılında Oğuz Savaş elde etmişti.

Monaco'nun Performansı

Monaco, ALBA Berlin’i 105-90 yenerek 13. galibiyetine ulaştı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini sürdürdü. Mike James liderliğindeki ekip, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Puan Durumu ve Maç Sonuçları

19. hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu şu şekildedir:

  • Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 85-92
  • LDLC ASVEL (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75
  • ALBA Berlin (Almanya) - Monaco (Fransa): 90-105
  • Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75
  • Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-76
  • Paris Basketbol (Fransa) - Barcelona (İspanya): 79-90
  • Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90
  • Partizan (Sırbistan) - Maccabi Playtika (İsrail): 98-75
  • Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 88-76

20. Haftanın Programı

20. haftanın önemli maçlarından biri, Panathinaikos AKTOR ile Partizan arasında oynanacak. Maç, 9 Ocak Perşembe günü TSİ 22.15'te Atina'da gerçekleşecek. Diğer önemli karşılaşmalar ise şöyle:

  • 9 Ocak Perşembe:
    • 20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Ülker Spor ve Etkinlik)
    • 21.00 Monaco - Barcelona
    • 22.15 Panathinaikos AKTOR - Partizan
  • 10 Ocak Cuma:
    • 20.30 Anadolu Efes - LDLC ASVEL

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