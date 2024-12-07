THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'un Zafer Yürüyüşü Devam Ediyor

Paris Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetini alarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bu hafta oynanan 13. ve 14. hafta maçları, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Haftanın Maçları ve Sonuçları

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu haftayı birer galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Beko, İspanya'da yaptığı iki maçta, ilk olarak Baskonia karşısında 88-76 mağlup oldu. Daha sonra Real Madrid'i 82-70 yenerek, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada bitirdi.

Anadolu Efes ise önce Bayern Münih karşısında 101-90'lık bir galibiyet alırken, ardından Zalgiris deplasmanında 85-72 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada tamamladı.

Paris Basketbol'un Tarihi Yükselişi

Paris Basketbol, tarihinde ilk kez yarıştığı Avrupa Ligi'nde mütevazi kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen yıl BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ekip, bu hafta Maccabi Playtika'yı 93-81 mağlup etti. Ardından, zorlu Olympiakos deplasmanında 96-90'lık bir galibiyetle ligin favorilerinden birine şok yaşattı. Paris, galibiyet sayısını 11'e çıkararak liderlik unvanını sürdürdü.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Bekleneni Veremedi

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, haftayı sadece bir galibiyetle kapattı. Yunan ekibi, sahasında Barcelona'yı 90-89 yenip, deplasmanda Partizan'a 91-73 mağlup oldu. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini yaşayan Panathinaikos, totalde 6. yenilgisini deneyimledi.

Real Madrid ve Partizan Arasındaki Denge

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Real Madrid, bu sezon kötü bir performans sergilemeye devam ediyor. İspanyol ekibi, önce LDLC ASVEL'e ardından Fenerbahçe Beko'ya kaybetti. Sezonun en pahalı kadrosuna sahip olan Real Madrid, 14 maçta 8 yenilgi almış durumda. Öte yandan, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan, üst üste 6 mağlubiyetin ardından toparlanarak 4. galibiyetini elde etti.

Haftanın MVP'leri

Bu hafta, Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ve LDLC ASVEL'den Theo Maledon, çift maç haftasının MVP'leri seçildi. Maledon, Real Madrid karşısında gösterdiği performansla haftanın en etkili ismi olurken, Nigel Hayes-Davis de 33 sayı atarak Fenerbahçe'ye zafer kazandırdı ve haftanın MVP ödülünü kazandı.

Gelecek Haftanın Programı

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın en önemli karşılaşması, Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçı olarak öne çıkıyor. Bu önemli maç 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko, aynı haftanın açılış maçında geçen sezonun playoff'ta elediği Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın programı şu şekilde: