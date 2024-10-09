THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşılaşıyor

THY Avrupa Ligi'nin İkinci Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nin heyecan dolu ikinci haftasında, Türk derbisi basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yarın akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

İlk Maçlardan Galibiyetle Ayrıldılar

Her iki takım Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarını başarıyla tamamladı. Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 mağlup ederken, Fenerbahçe Beko ise sahasında Olympiakos'u 82-71 yenmeyi başardı.

23. Randevu

Avrupa Ligi tarihindeki rekabetlerinde, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 23. kez karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, 2 kez şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe Beko ise bir defa bu başarıyı elde etti. Yapılan 22 karşılaşmadan 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son Mücadele: Cumhurbaşkanlığı Kupası

İki takım en son 29 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Bu çekişmeli müsabakada Anadolu Efes, açılışını gerçekleştirdiği Basketbol Gelişim Merkezi'nde rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.