THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde Derbi Mücadelesi

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın akşam karşı karşıya gelecek. Her iki takımın başantrenör ve oyuncuları, heyecan verici derbi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in Hedefi

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak için savunma ve hücumda en üst düzeyde performans göstermeliyiz. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki iç sahadaki ilk maçımızda yeni salonumuzda mücadele edeceğiz ve bu durum bizim için oldukça heyecan verici." dedi.

Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois ise, "Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız bu derbide yeni salonumuzda yer almanın verdiği mutlulukla, seyircimizin enerjisiyle maçı kazanmayı umuyoruz." şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun Stratejisi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarının bilincinde olduklarını ifade ederek, "Anadolu Efes sezona çok iyi başladı. Her deplasman maçı gibi bu da zor olacak. Geçen maçta eksikliklerimizi zamanında düzeltmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli oyuncu Bonzie Colson ise, "İstanbul derbileri her zaman çok heyecanlıdır. Harika bir maç ve atmosfer bekliyoruz. Olympiacos karşısındaki mücadelemizi devam ettirerek daha iyi bir performans sergilemeliyiz." dedi.

Karşılaşmanın Detayları

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu derbi maçı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20:30'da başlayacak.