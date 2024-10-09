DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,54 0,39%
ALTIN
2.884,98 -0,02%
BITCOIN
2.129.217,73 0,25%

THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, derbi mücadelesinde zafer için hazırlanıyor. Takım açıklamaları ve beklentiler ışığında detaylar.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:34
THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde Derbi Mücadelesi

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın akşam karşı karşıya gelecek. Her iki takımın başantrenör ve oyuncuları, heyecan verici derbi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in Hedefi

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak için savunma ve hücumda en üst düzeyde performans göstermeliyiz. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki iç sahadaki ilk maçımızda yeni salonumuzda mücadele edeceğiz ve bu durum bizim için oldukça heyecan verici." dedi.

Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois ise, "Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız bu derbide yeni salonumuzda yer almanın verdiği mutlulukla, seyircimizin enerjisiyle maçı kazanmayı umuyoruz." şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun Stratejisi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarının bilincinde olduklarını ifade ederek, "Anadolu Efes sezona çok iyi başladı. Her deplasman maçı gibi bu da zor olacak. Geçen maçta eksikliklerimizi zamanında düzeltmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli oyuncu Bonzie Colson ise, "İstanbul derbileri her zaman çok heyecanlıdır. Harika bir maç ve atmosfer bekliyoruz. Olympiacos karşısındaki mücadelemizi devam ettirerek daha iyi bir performans sergilemeliyiz." dedi.

Karşılaşmanın Detayları

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu derbi maçı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20:30'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Briç Federasyonu'nda Yeni Dönem: Esat Murat Molva Başkan Seçildi
2
THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı
3
Fethi Apaydın Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Oldu
4
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
5
Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı
6
Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri
7
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak