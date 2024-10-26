THY Avrupa Ligi'nde Yeni Lider Barcelona

Barcelona Liderliğe Yükseldi

THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sonrasında İspanyol ekip Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona, sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 90-83'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'in Galibiyeti

Anadolu Efes, zorlu İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 yenerek 2. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, bu sonuç ile toplamda 3. kez sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun Zorlu Maçı

Fenerbahçe Beko, sahasında son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geldi. Son çeyrekte öne geçmesine rağmen, mücadeleyi 81-76 kaybeden Fenerbahçe Beko, sezon boyunca 2. yenilgisini yaşamış oldu.

Haftanın Sürprizi: Paris Basketbol

Haftanın sürprizini Fransa derbisinde Paris Basketbol gerçekleştirdi. Ligin yeni takımlarından Paris Basketbol, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Monaco'yu deplasmanda 87-80 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Türk Oyuncuların Performansı

Avrupa'daki Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, bu hafta galibiyetle ayrıldı. Ömer Faruk, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadığı maçta 12 sayı ve 6 ribaundla dikkat çekti. Cedi Osman ise 20 dakikada 4 sayı kaydetti.

Haftanın MVP'si: TJ Shorts

Paris Basketbol'un ABD asıllı Makedon oyun kurucusu TJ Shorts, haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Monaco karşısında 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak dikkatleri üzerine çekti.

5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Haftanın sonuçları arasında; Partizan, Virtus Sagafredo Bologna'ya 69-70, Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'a 96-84 mağlup oldu. Puan durumu ise, Barcelona’nın liderliği ile şekillendi.

Gelecek Hafta İki Maç Var

THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar ikişer maç yapacak. Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise Barcelona’yı ağırlayacak.