THY Spor Kulübü ve Okyanus Kolejleri 4 Yıllık İşbirliği Başlattı

THY Spor Kulübü ve Okyanus Kolejleri Arasında Yeni Bir Dönem

Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile 4 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, genç sporcuların hem eğitim hem de spor alanında gelişimlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

İmza Töreni Kemerburgaz Kampüsü’nde Gerçekleştirildi

Törende; Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto ve birçok sporcu yer aldı. Demiray, konuşmasında, “Öğrencilerimize çok güveniyoruz. Hayallerimizin peşinden tutkuyla koşmaya devam ediyoruz.” dedi.

Gençlerin Gelişimine Destek Vermek

Yavuz Kopuz ise, “Bu anlaşma ile gençlerimizi başarıya giden yolda destekleyeceğiz. Okyanus Kolejleri ile işbirliğimiz, sadece kulübümüz için değil, sporcularımız ve gençlerimizin gelişimi için çok değerli.” şeklinde ifadeler kullandı.

Büyük Hedefler

THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto, zorlu bir sezon geçireceklerini ve bu işbirliğinin kendilerine büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Takım kaptanı Roberta Ratzke ve oyuncu Neriman Özsoy, burslu eğitim almanın önemini vurgulayarak genç sporculara daha fazla çalışmalarını tavsiye etti.

Altyapı Takımının Hedefleri

Altyapı takımı kaptanı Kardelen Kaya, bu işbirliğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Hedefimiz Türkiye şampiyonu olup, dünya şampiyonasına katılmak.” dedi.

Okyanus Kolejleri, THY Spor Kulübü ile imzalanan bu işbirliğiyle birlikte ‘Eğitim ve Sporda Birlikte Daha Yükseğe’ mottosuyla 4 yıl boyunca kaliteli bir eğitim ve spor deneyimi sunmayı amaçlıyor.