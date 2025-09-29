Tiago Djalo: "Zor maçtı, geliştireceğiz" — Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

Beşiktaş 3-1 Kocaelispor maçında Tiago Djalo, galibiyetten memnun olduğunu, gelişime odaklandıklarını ve derbiye hazırlanacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:31
Tiago Djalo: "Zor maçtı, geliştireceğiz" — Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

Tiago Djalo: "Zor maçtı, geliştireceğiz" — Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, maç sonu basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Djalo, maçın zorluğuna dikkat çekerek, "Zor bir maçtı. Emirhan ile de iyi iş çıkardık. Geliştireceğimiz şeyler var" dedi ve galibiyetten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Basın mensuplarına verdiği geniş açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her oyuncu hocasının kararlarına kendisini iyi hazırlamalıdır. İyi bir maç oynadık. Emirhan ve Uduokhai ile de iyi işler yapmıştım. Zor bir maçtı. Emirhan ile de iyi iş çıkardık. Geliştireceğimiz şeyler var. Bu hafta içerisinde neleri geliştirebiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum."

Derbi öncesi yaklaşım

Galatasaray ile oynanacak derbiye yönelik soruya Djalo, "Şu an Galatasaray maçını düşünmekten ziyade önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bu maçta yaptığımız hataları nasıl düzeltebiliriz, buna bakmalıyız. Hocamız hafta içerisinde gelişmemiz gerektiğini ve daha iyi işler yapmamız gerektiğini anlatacaktır. Galatasaray maçını, karşılaşmadan 1 gün önce çok daha net düşünmeye başlayacağız. Bizim sürekli nasıl daha iyi olabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Kadro, antrenman ve teknik direktör ilişkisi

25 yaşındaki oyuncu, takım içinde herkesin sıkı çalıştığını vurgulayarak, "En önemli nokta hocanın kararlarına göre oyuncunun kendisini adapte etmesidir, bu kararlara uymasıdır. Kalitemin olduğunu biliyorum. Oynamak istiyorum. Diğer takım arkadaşlarıma da saygıyla tabii ki. Hepsi kaliteli oyuncular, hepimiz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Önümüzdeki maç için herkes çok iyi hazırlanacak. Hocamız bir karar verecek." diye konuştu.

Djalo, maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile özel görüşme yaptığını da belirterek, "Birçok defa hocamızla konuştum. Bu ilişki önemli. Türkçe bilmiyorum. Takımla Türkçe konuşarak daha kolay iletişim kuracağım. Hocamızın tecrübesi çok önemli. Kendisi bana çok şey öğretiyor. Ben de elimden geldiğince takımıma yardım etmeye çalışacağım. Bu maçta hem takım hem de bireysel performansımızdan dolayı mutluyum. Tüm oyuncular yüzde 100'ünü verecek ve onların desteğiyle beraber hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor 0-0
2
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Göztepe, Fenerbahçe Koleji'ni 96-81 Yendi
3
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi
4
Adana Demirspor 0-3 SMS Grup Sarıyer | Palaz: Mücadeleye devam
5
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Sergen Yalçın "3 puan oyundan daha değerli"
6
Arne Slot: "Galatasaray, Liverpool için Zorlu Bir Rakip"
7
Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı