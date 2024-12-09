DOLAR
34,82 -0,07%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.991,55 -1,55%
BITCOIN
3.463.949,11 0,32%

TİESF Başkanı Dursun Gözel'den Birliktelik Vurgusu

Dursun Gözel, TİESF'de birliktelik mesajı vererek, yeni dönemde camiadaki kırgınlıkları sona erdireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:56
TİESF Başkanı Dursun Gözel'den Birliktelik Vurgusu

Başkan Dursun Gözel'den Uyum Çağrısı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, yeni dönemde camiadaki kırgınlıkları sona erdirerek, başarılı bir dönem geçireceklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Gözel'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, 70 kulüp temsilcisi bir araya geldi.

Küslüklere Son Verilecek

Başkan Gözel, toplantıda camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Federasyonumuzun yeni döneminde küslüklere son vereceğiz. Hep birlikte el ele camiamıza hizmet edeceğiz. Kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küslüklere ve kırılganlıklara yer vermeyeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Bunu spor kamuoyuna en güzel şekilde göstereceğiz," dedi.

Yeni Yönetim Anlayışı ve Hedefler

Gözel, toplantılar kapsamında yeni yönetim anlayışıyla her branşa özgü bir yol haritası belirleyeceklerini de vurguladı. Ayrıca, kulüplerin öneri ve sorunlarını dikkate alacaklarını ifade etti.

2025 yılında Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarını hedef gösteren Gözel, "2025 Deaflympics, hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının...

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in (ortada) liderliğinde Ankara'da yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının...

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in (ortada) liderliğinde Ankara'da yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile Sözleşme Feshi
2
TİESF Başkanı Dursun Gözel'den Birliktelik Vurgusu
3
Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması: Kasıt Yok
4
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu
5
BG Grup 4 Eylül Stadı, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor
6
Nesine 3. Lig'de 14. Hafta: Balıkesirspor Zirvede
7
Cizre Belediyespor İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Maçına Hazır

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!