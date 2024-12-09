TİESF Başkanı Dursun Gözel'den Birliktelik Vurgusu

Başkan Dursun Gözel'den Uyum Çağrısı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, yeni dönemde camiadaki kırgınlıkları sona erdirerek, başarılı bir dönem geçireceklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Gözel'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, 70 kulüp temsilcisi bir araya geldi.

Küslüklere Son Verilecek

Başkan Gözel, toplantıda camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Federasyonumuzun yeni döneminde küslüklere son vereceğiz. Hep birlikte el ele camiamıza hizmet edeceğiz. Kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küslüklere ve kırılganlıklara yer vermeyeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Bunu spor kamuoyuna en güzel şekilde göstereceğiz," dedi.

Yeni Yönetim Anlayışı ve Hedefler

Gözel, toplantılar kapsamında yeni yönetim anlayışıyla her branşa özgü bir yol haritası belirleyeceklerini de vurguladı. Ayrıca, kulüplerin öneri ve sorunlarını dikkate alacaklarını ifade etti.

2025 yılında Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarını hedef gösteren Gözel, "2025 Deaflympics, hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in (ortada) liderliğinde Ankara'da yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in (ortada) liderliğinde Ankara'da yapıldı.