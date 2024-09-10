Tim Gajser, 6. Şampiyonluğunu Hedefliyor

Tim Gajser'dan 6. Şampiyonluk Mesajı

Motokros dünyasının dikkat çeken isimlerinden Tim Gajser, MXGP'de bir kez daha şampiyonluk için mücadeleye hazırlanıyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda, puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdüren Gajser, başarılarının ardında büyük bir çalışma ve tutku yattığını vurguladı.

Çocukluk Hayali Gerçek Oluyor

Küçük yaşlarda motosiklet sürmeye başlayan Gajser, başarıyla dolu kariyerine nasıl başladığını şu şekilde açıkladı: "Motosikletle ilk yarışıma 3 yaşında katıldım. Antrenmanlar zorlayıcı geçiyor. Günde iki defa ve hatta daha fazla antrenman yapıyorum. Hayatımı bu spora adadım. Motosiklet benim yaşam tarzım oldu."

Afyonkarahisar'daki Deneyimleri

Gajser, Afyonkarahisar'da yarışmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi: "2018'den beri burada mücadele ediyorum. Sıralama yarışmasını birinci sırada tamamladım. Buradaki tesisler ve konaklama olanakları gayet iyi. İki dakikada otelden yarış alanına ulaşabiliyoruz. Böyle bir ortamda yarışmak benim için bir zevk. Takımımız sıradışı bir performans sergiliyor ve 6. şampiyonluğumu almak için tüm gücümle ilerliyorum."

Gelecek Hedefleri

Sonraki hedefinin Şanghay’da yarışmak olduğunu belirten Gajser, "İlk kez 4 yıl önce oraya gitmiştim. Sanırım zemini değiştirmişler ama orada geçirdiğim güzel anılar var. Şanghay'daki yarış için umutlarım oldukça yüksek," şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışı sonrası puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdüren Sloven Tim Gajser, MXGP'de 6. kez şampiyon olmak için gaza basıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışı sonrası puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdüren Sloven Tim Gajser, MXGP'de 6. kez şampiyon olmak için gaza basıyor.