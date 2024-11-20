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TJK Başkanı Adalı'dan Atçılığa Yeni 'VAR' Sistemi Müjdesi

TJK Başkanı Serdal Adalı, atçılıkta VAR sisteminin uygulanacağını ve İstanbul'da yeni bir VAR merkezi kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:35
TJK Başkanı Adalı'dan Atçılığa Yeni 'VAR' Sistemi Müjdesi

TJK Başkanı Serdal Adalı, VAR Sistemiyle Atçılığı Geliştiriyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, atçılık alanında önemli bir yeniliği duyurdu. Futbolda uygulanan VAR sisteminin, Türk atçılığında da hayata geçirileceği belirtildi. Adalı, yaptığı açıklamada, “İstanbul'da bir VAR merkezi yapacağız. Buradaki ekip, mali komiserlerle diyalog halinde olacak” dedi.

Atçılığın Geleceği için Çalışmalar Başlatıldı

Adalı'nın açıklamalarında, atçılığın gelişimi için yaptıkları yeniliklerin altı çizildi. Sezon sona erdikten sonra Kocaeli Kartepe Hipodromu’nun yeni tribün çalışmaları için kolların sıvanacağı öğrenildi. Adalı, VAR uygulamayla ilgili şunları ifade etti:

“Yurt dışındaki danışmanlar ve bakanlıklarımızla birlikte handikaperler ve mali komiserlerle ciddi bir çalışma halindeyiz. Kararları standart hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Türk atçılığını yurt dışında tanıtmakta zorlanırız.”

Güvenilir Bir Yarış Ortamı Yaratmak

Adalı, VAR sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte at yarışlarında güvenilir bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirtti. “Protesto durumlarında yorum yapacak ya da karar vermeden önce görüş bildirecek bir yapımız olacak. Yarışseverlerin haklarını koruyacağız” dedi.

İkramiyeler ve Prim Artışları

2025 yılı itibarıyla toplam yarış ikramiyesini 7,3 milyar liraya çıkaracaklarını belirten Adalı, at sahiplerine ise %20 prim artışı sağlanacağını açıkladı. “Amacımız atçıların gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltmaktır” dedi.

At Yarışları Sektöründe Yenilikler

Adalı, sponsorsuz yarış kalmayacağının altını çizerken, reklam ve pazarlama konularında da çalışmaların devam ettiğini aktardı. Türkiye’deki at yarışlarının yurt dışına açılmasını sağlamak için yeni sanal bayilerin sektöre girmesiyle birlikte, gelirlerin hedeflenen seviyelere ulaşacağını müjdeledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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