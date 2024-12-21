TJK Başkanı Serdal Adalı: Türk Atçılığının Geleceği Parlak!

TJK Başkanı Serdal Adalı'dan İddialı Açıklamalar

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, Türk atçılığının potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, geleceğinin de son derece parlak olduğunu ifade etti.

2025 Bütçesi ve Tüzük Tadili

Türkiye Jokey Kulübü 2025 yılı bütçeleri ve tüzük tadili ile ilgili olağan genel kurul toplantısı, Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirildi. Adalı, genel kurulda atçılık sektörünün büyümeye açık olduğunun altını çizerek, sıklıkla yapılan yeniliklerin sektöre olan katkısı hakkında bilgi verdi.

Türk atçılığını dünya standartlarında icra etmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Adalı, "Satış artırıcı uygulamalarımızla terminallerimizi yeniledik. 26 Kasım'da sabit ihtimalli bahsi başlattık. Benzeri satış artırıcı uygulamalar ile 2024 yılı için yüzde 100 ile bütçelediğimiz satış hedefimizin yüzde 115 olarak gerçekleşeceğinin müjdesini vermek isterim. Tüm atçılık camiamız için hayırlı, uğurlu olsun," dedi.

Beşiktaş Kulübü'ndeki Adaylık

Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu da hatırlatarak, bu süreçte kendisine destek veren TJK Yönetim Kuruluna ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, dernek ve iktisadi işletmenin 2025 yılı bütçe detaylarını üyelere aktardı ve 2025 bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 2025 yılı bütçeleri ve tüzük tadili ile ilgili olağan genel kurul toplantısı, Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirildi. TJK Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 2025 yılı bütçeleri ve tüzük tadili ile ilgili olağan genel kurul toplantısı, Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirildi. TJK Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda konuşma yaptı.