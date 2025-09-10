TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri 2024: Mehmet Sıddık Kaya birinci oldu

TJK'nin düzenlediği 2024 Nimet Üyken Basın Ödülleri Veliefendi Hipodromu'nda verildi; AA'dan Mehmet Sıddık Kaya, 9 yılda 2 bin 350 özel öğrencinin atla terapi merkezinden yararlandığını gösteren haberiyle birincilik aldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:57
TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri 2024: Mehmet Sıddık Kaya birinci oldu

TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri 2024 sahiplerini buldu

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle ödüller dağıtıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2024 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törene TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, üyeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlik, gazeteci Nimet Üyken'in hayatını anlatan kısa bir video gösterimiyle başladı.

Tören kapsamında haber, röportaj ve araştırma dallarında başarılı çalışmalara ödül takdim edildi. Birincilik ödülünü Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden Mehmet Sıddık Kaya kazandı.

Mehmet Sıddık Kaya, "Diyarbakır'da 9 yılda 2 bin 350 özel öğrenci atla terapi merkezinden yararlandı" başlıklı haberiyle birinciliğe layık görüldü.

