TMOK'tan Fenerbahçe'ye Şeref Bayrağı Ödülü

Fenerbahçe, TMOK'tan Altın Yıldızlı Bayrak Kazandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 2021-2024 dönemi için düzenlediği "Şeref Bayrağı" ödüllerinde kazananları açıkladı. Bu organizasyon, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimseyen spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Ödül Töreni Olimpiyatevi'nde Düzenlendi

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ikinci başkan Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Sevim Güllü ile birlikte Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde basın toplantısı düzenleyerek ödül kazananları duyurdular. Bu yıl Fenerbahçe Kulübü, altın yıldızlı bayrağı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Ödül Süreci ve Diğer Kazananlar

Ülke genelindeki 1364 spor kulübü arasından yapılan değerlendirme sonucunda, 54 kulüp yarışmaya aday gösterildi. TMOK Fair Play Komisyonu, bu kulüplerin faaliyetlerini inceleyerek 16 kulübü finale taşıdı. Fenerbahçe, daha önce aldığı "Şeref Bayrağı" sebebiyle iki yıldız taşıma hakkı kazandı. İkincilik ödülü İBB Spor Kulübüne gümüş yıldız ile, üçüncülük ise ENKA Spor Kulübüne bronz yıldız ile verildi.

TMOK Fair Play Komisyonu'nun Açıklamaları

Erdoğan Arıpınar, fair play kurallarının önemine vurgu yaparak, "Futbol, voleybol ve basketbolda şampiyon olmak yeterli değil; kulüplerin tam anlamıyla spor kulübü şeklinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermeleri de önemli. Bu yıl ödül vereceğimiz kulüp sayısını artırdık ve ödül törenlerini kulüplerin kendi tesislerinde gerçekleştireceğiz," dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu. Toplantıya katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu. Toplantıya katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu. Toplantıya katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu. Toplantıya katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu. Toplantıya katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, konuşma yaptı.