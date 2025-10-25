TOFAŞ 91-70 Onvo Büyükçekmece'yi Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-70 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 19:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi — 5. Hafta

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-70 mağlup etti.

Maç boyunca TOFAŞ, savunmadaki disiplin ve hücumdaki süreklilikle üstünlüğünü korudu. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise zaman zaman toparlanma çabaları gösterse de skoru çevirmeyi başaramadı.

Bu sonuçla TOFAŞ, ligdeki konumunu güçlendirirken Onvo Büyükçekmece Basketbol için toparlanma ihtiyacı ortaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Muhammed Doğan Şenli (sağda), rakibi ile mücadele etti.

