TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ, Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu — İlk Hafta

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yenerek gruba galibiyetle başladı.

Zorlu geçen mücadelede TOFAŞ, rakibi karşısında üstün bir performans göstererek skoru lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşma genelinde iki takım da etkili hücumlar sergiledi.

Bu sonuçla TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi serüvenine güçlü bir başlangıç yaparken, Bnei Penlink Herzliya ise turnuvadaki ilk maçında mağlubiyet aldı.