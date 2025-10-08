TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bulgaristan'da Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:03
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu — İlk Hafta

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yenerek gruba galibiyetle başladı.

Zorlu geçen mücadelede TOFAŞ, rakibi karşısında üstün bir performans göstererek skoru lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşma genelinde iki takım da etkili hücumlar sergiledi.

Bu sonuçla TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi serüvenine güçlü bir başlangıç yaparken, Bnei Penlink Herzliya ise turnuvadaki ilk maçında mağlubiyet aldı.

