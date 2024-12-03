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TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Maroussi Basketbol'u Ağırlayacak

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. turuna Maroussi Basketbol maçıyla başlayacak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:35
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Maroussi Basketbol'u Ağırlayacak

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında yarın Maroussi Basketbol'u sahasında ağırlıyor. Bursa ekibi, sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanarak lider olarak ikinci tura yükselen TOFAŞ, grup aşamasını ikinci tamamlayan Yunan temsilcisi Maroussi ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Maç, yarın saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Final hedefiyle yola devam eden mavi yeşilli ekipte, yarınki maç öncesinde herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Bu da, TOFAŞ'ın galibiyet serisini sürdürme şansını artırıyor.

Maç, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Sırbistan'dan Aleksandar Glisic, Ukrayna'dan Sergii Zashchuk ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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