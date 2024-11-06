TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Zafere Ulaştı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ İttifakı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında,

TOFAŞ'ın İhtişamlı Zaferi

TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK ile karşılaştı ve maçı 93-61'lik skorla kazanarak, 5'inci galibiyetine ulaştı.

Liderlik Merkezinde TOFAŞ! Bu galibiyetle birlikte TOFAŞ, gruptaki liderliğini devam ettirirken, Petrolina AEK maçı kaybederek 4'üncü mağlubiyetini aldı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında, TOFAŞ ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Petrolina AEK takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞlı Alex Perez (solda), rakibiyle mücadele etti.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında, TOFAŞ ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Petrolina AEK takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞlı Alex Perez (solda), rakibiyle mücadele etti.