TOFAŞ Kaptanı Tolga Geçim, 4 Hafta Sakatlık Sürecine Girdi

TOFAŞ'tan Tolga Geçim Açıklaması

TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan maç öncesi sakatlanan takım kaptanı Tolga Geçim'in sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, Geçim'in parkelerden yaklaşık 4 hafta uzak kalacağını bildirdi.

Sakatlık Detayları

Açıklamada, Tolga Geçim'in 8 Aralık 2023 tarihinde Bursa'da oynanan 9. hafta maçı öncesindeki ısınma bölümünde talihsiz bir sakatlık geçirdiği hatırlatıldı. Kaptanın sağlık kontrollerinin yapıldığı ve MR çekilerek durumunun değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, yapılan kontroller sonucunda Geçim'in sol ayak bileği dış bağlarında kopuk tespit edildiği ifade edildi. TOFAŞ, açıklamada; "Tedavisine başlanan kaptanımız Tolga Geçim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.