TOFAŞ, Lig ve Avrupa'da Yenilgisiz Yola Devam Ediyor

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, bu sezon gösterdiği başarı ile hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Avrupa Kupası'nda göz dolduruyor. Bursa ekibi, ligde 8, Avrupa'da ise 7 maçını kazanarak toplamda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Başarıların Ardındaki Güç

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor Basketbol, Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkim ve Manisa Basket ile karşılaştığı maçlardan galip ayrıldı. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcileri Keravnos ve Petrolina AEK ile Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımına karşı oynadığı A Grubu'ndaki 6 maçı kazanarak üst tura geçti.

TOFAŞ, ikinci tur K Grubu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u 96-83 mağlup ederek bu etkileyici galibiyet serisini sürdürdü.

Ene: "Her Takımı Yenebilecek Güçteyiz"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının bu başarılı performansının arkasında iyi bir takım kurmanın ve sıkı bir mücadelenin bulunduğunu ifade etti. Ene, sezon öncesinde böyle bir başarı beklemediklerini belirterek, "Hem Avrupa kupası oynuyorsunuz hem Türkiye ligi. Seyahatler arasında sakatlıklar, inişler çıkışlar oluyor. Sezonun geride kalan bölümüne baktığımızda nispeten avantajlı bir fikstürümüz vardı," dedi.

Ene, "Biz kendi gücümüzün farkındayız ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşimizi yapmaya devam edersek, her takım karşısında mücadele edebilecek bir kuvvetimiz var," şeklinde konuştu.

Anadolu Efes Maçı Önemli Bir Test

Orhun Ene, yarın konuk edecekleri Anadolu Efes'in güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Bu maç önemli bir test olacak. Hedeflerimize ulaşmak ve yüksek beklentileri karşılamak için her maçı kazanmak istiyoruz," dedi. Ayrıca, seyirci desteğinin maç atmosferine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor. Bursa temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 8, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7 karşılaşmasını kazanarak 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor. Bursa temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 8, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7 karşılaşmasını kazanarak 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.