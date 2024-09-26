TOFAŞ, Manisa Basket'i Zorlu Bir Mücadelede Geçti

Hazırlık Maçında Zorlu Karşılaşma

Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ, Manisa Basket ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını 96-94'lük skorla kazandı. Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu karşılaşma, iki takımın da sahaya yansıttığı mücadele ile dikkat çekti.

Periyotlar ve Skor Durumu

İlk çeyreği TOFAŞ, 19-18 önde tamamladı. İkinci periyoda gelindiğinde ise takımlar 45-45’lik eşitlik ile devreye girdi. Üçüncü periyot ise Manisa Basket'in 73-67'lik üstünlüğü ile tamamlandı;

Sonucun Belirleyicisi

Yarışmanın son anlarında Alex Perez, kritik bir üç sayılık atışla TOFAŞ'a zafer getirdi. Bu sonuçla TOFAŞ, mücadeleyi 96-94 kazanmayı başardı.

Oyuncuların Performansı

Manisa Basket'te Saben Lee 27 sayılık performansıyla maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Öte yandan TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir, 25 sayı kaydetti.

Bu hazırlık maçı, takımlar için yeni sezon öncesi rotasyon ve strateji belirleme açısından büyük önem taşıyor.