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TOFAŞ, Petrolina AEK'yi Farklı Geçti

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Petrolina AEK'yi 96-69 yenerek grup aşamasındaki ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:22
TOFAŞ, Petrolina AEK'yi Farklı Geçti

TOFAŞ FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaİkinci Galibiyetini Aldı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımını deplasmanda 96-69 yenerek 2'de 2 yaptı.

Maçın Detayları

Larnaka'da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, ilk periyodu 27-20 önde tamamladı. Takım, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkararak soyunma odasına 52-36'lık üstünlükle gitti. Final periyoduna 75-56'lık skor avantajıyla giren TOFAŞ, maçı 96-69'luk skorla kazanarak grup aşamasındaki başarısını sürdürdü.

Olaylar ve Beklenmedik Durumlar

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında potanın kırılması nedeniyle maç bir süre durakladı. Ancak bu durum TOFAŞ'ın performansını etkilemedi.

Gelecek Maç

TOFAŞ, grup aşamasında üçüncü maçında Almanya'nın Lowen Braunschweig takımını ağırlayacak.

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