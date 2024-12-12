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TOFAŞ, Porto'yu Deplasmanda Mağlup Ederek Grubundaki İkinci Galibiyetini Aldı

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Porto'yu 95-87 yenerek grubundaki 2. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:00
TOFAŞ, Porto'yu Deplasmanda Mağlup Ederek Grubundaki İkinci Galibiyetini Aldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası: TOFAŞ, Porto'yu Geçti

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 mağlup etti.

Maçın Özeti

Dragao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 58-39 üstün gitti. İkinci yarıda Porto, farkı indirmeye çalışsa da TOFAŞ, son çeyreğe 78-62 önde girdi.

Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde farkı azaltsa da TOFAŞ, maçı 95-87 kazanarak gruptaki ikincilik hedefini güçlendirdi.

Başantrenör Orhun Ene'nin Başarısı

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki TOFAŞ, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı 17. maçı da galibiyetle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

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