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TOFAŞ'tan Alex Perez ve Berk Demir'in Sağlık Durumuna İlk Açıklama

TOFAŞ Spor Kulübü, sakatlanan oyuncuları Alex Perez ve Berk Demir'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:04
TOFAŞ'tan Alex Perez ve Berk Demir'in Sağlık Durumuna İlk Açıklama

TOFAŞ'tan Sakatlık Açıklaması

TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan oyuncular Alex Perez ve Berk Demir hakkında açıklamalarda bulundu.

Alex Perez'in Durumu

Açıklamada, Alex Perez'in ayak bileğinden sakatlandığı, yapılan kontroller ve çekilen MR sonucunda sol ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiği belirtildi. Bu durumun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin 3 hafta süreceği bildirildi.

Berk Demir'in Sağlık Durumu

Berk Demir'in muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol kol omuzunda ödem tespit edildiği kaydedildi. Berk Demir'in tedavisine de hemen başlandığı ifade edildi.

Kulüp, her iki oyuncuya da geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklı bir şekilde en kısa sürede parkelere dönüşlerini temenni ettiklerini açıkladı.

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