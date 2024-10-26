TOFAŞ, Yalovaspor'u Deplasmanda Yenerek 77-65 Galip Geldi

TOFAŞ'ın Başarılı Performansı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında, TOFAŞ, deplasmanda Yalovaspor Basketbol ile karşılaştı. Müsabakadan 77-65 galip ayrılan TOFAŞ, sırasıyla ilk üç periyotta üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın Detayları

İlk periyot boyunca 22-18'lik skorla önde olan TOFAŞ, soyunma odasına 40-35 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 54-52 avantajla kapatan Bursa temsilcisi, etkili oyununu dördüncü çeyrek boyunca sürdürerek, maçı 77-65 sonuca taşıdı.

Bu galibiyetle birlikte TOFAŞ, ligdeki mücadelesine devam ederken, Yalovaspor bu karşılaşmadan aldığı sonucu değerlendirmek zorunda kalacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yalovaspor Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. TOFAŞ'tan Tolga Geçim (sağda), Yalovaspor Basketbol'dan Peterka (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yalovaspor Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. TOFAŞ'tan Tolga Geçim (sağda), Yalovaspor Basketbol'dan Peterka (solda) ile mücadele etti.