Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası 3. Gün: Simbu Altın, Duplantis Rekor Kırdı

Tokyo'da 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 3. günü tamamlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü günü tamamlandı. Gün boyunca erkekler maratonu, erkekler sırıkla atlama, kadınlar çekiç atma, erkekler 3000 metre engelli ve kadınlar 100 metre engelli finallerinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler maratonu: Simbu tarihe geçti

Erkekler maratonunda Tanzanyalı Alphonce Felix Simbu, 2.09.48 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve uluslararası alanda şampiyonluk kazanan ilk Tanzanyalı maratoncu olarak tarihe geçti. Simbu, son etapta Alman Amanol Petros'u 0.03 saniye geride bırakarak zafere uzandı. Bronz madalyayı ise İtalyan Iliass Aouani 2.09.53 ile aldı.

Tanzanya'yı Tokyo'da temsil eden iki sporcudan biri olan Simbu, bu sonuçla 2017'de kazandığı dünya şampiyonası bronzunun ardından şimdi altına uzandı. Yarış sonrası Simbu, "Bugün Tanzanya'da kutlama günü. Ülke olarak yeni bir tarih yazdık. Bu benim hayalimdi. Huzur içindeyim. Bu; disiplin, eğitim ve asla pes etmemekle ilgili." dedi.

Erkekler sırıkla atlama: Duplantis'ten yeni rekor

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye çıkarak kendi rekorunu geliştirdi, 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı. Gümüş madalyayı Yunan atlet Emmanouil Karalis 6.00 ile, bronzu ise Avustralyalı Kurtis Marschall 5.95 ile elde etti.

Finalde yarışan milli atlet Ersu Şaşma, ilk denediği 5.55 metreyi üç hakkında da geçemedi ve yarışa veda etti. Duplantis, dünya rekorunun ardından, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar çekiç atma: Rogers zafere ulaştı

Kadınlar çekiç atmada Kanadalı Camryn Rogers, 80.51 metre ile altın madalyayı kazandı. Çinli Zhao Jie kişisel rekoru olan 77.60 metreyle gümüş, Çinli Zhang Jiale ise 77.10 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 3000m engelli: Beamish'ten sürpriz zafer

Erkekler 3000 metre engellide Yeni Zelandalı Geordie Beamish, favori Faslı Soufiane El Bakkali'yi bitiş çizgisinde yakalayarak 8.33.88 ile şaşırtan birinci oldu. El Bakkali 8.33.95 ile gümüş, Kenyalı Edmund Serem ise 8.34.56 ile bronz madalya kazandı.

Kadınlar 100m engelli: Kambundji ipi göğüsledi

Kadınlar 100 metre engelli finalinde İsviçreli Ditaji Kambundji 12.24 ile altın madalyayı elde etti. Nijeryalı Tobi Amusan 12.29 ile gümüş, ABD'li Grace Stark 12.34 ile bronz aldı.

Milli atletlerimizin performansları

Erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma, ilk denediği 5.55 metre'yi üç hakkında da aşamayarak yarıştan elendi. Erkekler maratonda milli sporculardan Kaan Kigen Özbilen 2.13.27 ile 19., İlham Tanui Özbilen 2.23.35 ile 55. sırayı aldı. Sezgin Ataç ise 30. kilometreden sonra yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Erkekler çekiç atma elemelerinde milli sporculardan Halil Yılmazer 71.71 ile 31., Özkan Baltacı ise 35. oldu. Erkekler 400 metre engelli elemelerinde Berke Akçam, serisinde 48.68 ile sezonun kendi adına en iyi derecesini yaparak yarı finale çıkarken, İsmail Nezir serisinde 49.66 ile 6. olup elendi.

Dördüncü gün ve Türkiye'nin kadrosu

Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 3 adım atlama elemelerinde milli atlet Tuğba Danışmaz sahne alacak. Şampiyonada 200 ülkeden yaklaşık 2.200 sporcu mücadele ediyor. Turnuva 9 gün sürecek ve 49 kategoride toplam 147 madalya dağıtılacak. Türkiye organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcu ile katılıyor.