Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası Sona Erdi — ABD 26 Madalya ile Zirvede

Tokyo'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. ABD 16 altınla toplam 26 madalya ile zirvede; Duplantis 6,30'la 14. dünya rekorunu kırdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:41
Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası Sona Erdi — ABD 26 Madalya ile Zirvede

Tokyo'da 20. Dünya Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası, dokuz günlük yoğun programın ardından sona erdi. Organizasyonun son gününde hem erkekler hem kadınlarda önemli finaller ve şampiyonluk mücadeleleri gerçekleştirildi.

Final gününden öne çıkan sonuçlar

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Botsvana, 2.57.76 ile altın madalya elde etti. ABD ve Güney Afrika 2.57.83'lük eşit dereceyle yarışı tamamladı; ABD reaksiyon zamanına göre gümüş, Güney Afrika ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışını ABD 37.29 ile kazanırken, Kanada 37.55 ile gümüş, Hollanda 37.81 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 5000 metrede Cole Hocker (ABD) 12.58.30 ile altın madalya kazanırken, Isaac Kimeli (Belçika) 12.58.78 ile gümüş, Jimmy Gressier (Fransa) 12.59.33 ile bronz elde etti.

Dekatlonu Leo Neugebauer (Almanya) altın, Ayden Owens-Delerme (Porto Riko) gümüş, Kyle Garland (ABD) bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler disk atmada Daniel Stahl (İsveç) 70.47 ile altın, Mykolas Alenka (Litvanya) 67.84 ile gümüş, Alex Rose (Samoa) 66.96 ile bronz madalya kazandı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında ABD 3.16.61 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı; Jamaika 3.19.25 ile gümüş, Hollanda 3.20.18 ile bronz aldı.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında ABD 41.71 ile altın, Jamaika 41.79 ile gümüş, Almanya 41.87 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 800 metrede Lilian Odira (Kenya) 1.54.62 ile altın madalya kazanarak şampiyonanın eski rekorunu kırdı. Georgia Hunter Bell (Büyük Britanya) 1.54.90 ile gümüş, Kelly Hodgkinson (Büyük Britanya) 1.54.91 ile bronz madalya aldı.

Kadınlar yüksek atlamada Nicola Olyslagers (Avustralya) 2.00 ile altın, Maria Zodzik (Polonya) 2.00 ile gümüş, Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) 1.97 ile bronz madalyaya ulaştı.

Heptatlonu Anna Hall (ABD) kazandı; Katerina Johnson-Thompson (Büyük Britanya) gümüş, Michelle Atherley (ABD) bronz madalya elde etti.

Duplantis 14. dünya rekorunu kırdı

Erkekler sırıkla atlamada iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Armand Duplantis (İsveç) organizasyonun üçüncü gününde 6,30 ile kendi dünya rekorunu geliştirerek 14. dünya rekorunu kırdı ve kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı. Duplantis, rekor sonrası, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika." ifadelerini kullandı. Duplantis son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 ile rekorunu geliştirmişti.

Türk sporcular ve diğer öne çıkanlar

Türkiye, organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcuyla katıldı. Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma ile kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz finale çıkma başarısı gösterdi. Milli atletler şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Şampiyonada Muhammed Dwedar, Filistin'i temsil eden tek atlet olarak yer aldı. Dwedar, erkekler 800 metrede elemeleri geçemedi.

Sıcak hava ve nem yarışları etkiledi

Japonya, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898'den bu yana en sıcak yazını yaşadı. Yarışlar sırasında sıcaklıklar zaman zaman 30 derece'yi aşarken, Tokyo'daki aşırı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık bazı günlerde 40 derece'yi geçti.

Madalyalar ve ülke sıralaması

ABD, 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 26 madalya ile organizasyonu zirvede tamamladı. Kenya 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz (toplam 11) ile ikinci, Kanada 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz (toplam 5) ile üçüncü oldu.

Madalyaların ayrıntılı sıralaması:

1. ABD: 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz, toplam 26

2. Kenya: 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 11

3. Kanada: 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 5

4. Hollanda: 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 6

5. Botsvana: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. Yeni Zelanda: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. İspanya: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. İsveç: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

9. Portekiz: 2 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 2

10. Jamaika: 1 altın, 6 gümüş, 3 bronz, toplam 10

11. İtalya: 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz, toplam 7

12. Almanya: 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 5

13. Brezilya: 1 altın, 2 gümüş, 0 bronz, toplam 3

14. Trinidad Tobago: 1 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 2

15. Avustralya: 1 altın, 0 gümüş, 3 bronz, toplam 4

16. Küba: 1 altın, 0 gümüş, 2 bronz, toplam 3

17. Fransa: 1 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 2

17. Ekvador: 1 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 2

19. İsviçre: 1 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 1

19. Tanzanya: 1 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 1

21. Büyük Britanya: 0 altın, 3 gümüş, 2 bronz, toplam 5

22. Etiyopya: 0 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 4

22. Çin: 0 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 4

24. Meksika: 0 altın, 2 gümüş, 0 bronz, toplam 2

25. Belçika: 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 2

25. Bahreyn: 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 2

27. Dominika: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Grenada: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Nijerya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Cezayir: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Dominik Cumhuriyeti: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Yunanistan: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. İrlanda: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Letonya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Polonya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Porto Riko: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Güney Kore: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Litvanya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Fas: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

40. Japonya: 0 altın, 0 gümüş, 2 bronz, toplam 2

41. Çekya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Macaristan: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Katar: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Slovenya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Slovakya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Uruguay: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Güney Afrika: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Samoa: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Ukrayna: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Kolombiya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Saint Lucia: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Sırbistan: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Venezuela: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)
2
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu
3
Gumball 3000 Edirne'de: Selimiye Meydanı'nda Lüks ve Spor Araçlar Sergilendi
4
Max Verstappen Azerbaycan Grand Prix'sini Kazandı
5
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü