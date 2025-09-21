Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası Sona Erdi — ABD 26 Madalya ile Zirvede

Tokyo'da 20. Dünya Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası, dokuz günlük yoğun programın ardından sona erdi. Organizasyonun son gününde hem erkekler hem kadınlarda önemli finaller ve şampiyonluk mücadeleleri gerçekleştirildi.

Final gününden öne çıkan sonuçlar

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Botsvana, 2.57.76 ile altın madalya elde etti. ABD ve Güney Afrika 2.57.83'lük eşit dereceyle yarışı tamamladı; ABD reaksiyon zamanına göre gümüş, Güney Afrika ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışını ABD 37.29 ile kazanırken, Kanada 37.55 ile gümüş, Hollanda 37.81 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 5000 metrede Cole Hocker (ABD) 12.58.30 ile altın madalya kazanırken, Isaac Kimeli (Belçika) 12.58.78 ile gümüş, Jimmy Gressier (Fransa) 12.59.33 ile bronz elde etti.

Dekatlonu Leo Neugebauer (Almanya) altın, Ayden Owens-Delerme (Porto Riko) gümüş, Kyle Garland (ABD) bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler disk atmada Daniel Stahl (İsveç) 70.47 ile altın, Mykolas Alenka (Litvanya) 67.84 ile gümüş, Alex Rose (Samoa) 66.96 ile bronz madalya kazandı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında ABD 3.16.61 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı; Jamaika 3.19.25 ile gümüş, Hollanda 3.20.18 ile bronz aldı.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında ABD 41.71 ile altın, Jamaika 41.79 ile gümüş, Almanya 41.87 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 800 metrede Lilian Odira (Kenya) 1.54.62 ile altın madalya kazanarak şampiyonanın eski rekorunu kırdı. Georgia Hunter Bell (Büyük Britanya) 1.54.90 ile gümüş, Kelly Hodgkinson (Büyük Britanya) 1.54.91 ile bronz madalya aldı.

Kadınlar yüksek atlamada Nicola Olyslagers (Avustralya) 2.00 ile altın, Maria Zodzik (Polonya) 2.00 ile gümüş, Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) 1.97 ile bronz madalyaya ulaştı.

Heptatlonu Anna Hall (ABD) kazandı; Katerina Johnson-Thompson (Büyük Britanya) gümüş, Michelle Atherley (ABD) bronz madalya elde etti.

Duplantis 14. dünya rekorunu kırdı

Erkekler sırıkla atlamada iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Armand Duplantis (İsveç) organizasyonun üçüncü gününde 6,30 ile kendi dünya rekorunu geliştirerek 14. dünya rekorunu kırdı ve kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı. Duplantis, rekor sonrası, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika." ifadelerini kullandı. Duplantis son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 ile rekorunu geliştirmişti.

Türk sporcular ve diğer öne çıkanlar

Türkiye, organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcuyla katıldı. Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma ile kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz finale çıkma başarısı gösterdi. Milli atletler şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Şampiyonada Muhammed Dwedar, Filistin'i temsil eden tek atlet olarak yer aldı. Dwedar, erkekler 800 metrede elemeleri geçemedi.

Sıcak hava ve nem yarışları etkiledi

Japonya, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898'den bu yana en sıcak yazını yaşadı. Yarışlar sırasında sıcaklıklar zaman zaman 30 derece'yi aşarken, Tokyo'daki aşırı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık bazı günlerde 40 derece'yi geçti.

Madalyalar ve ülke sıralaması

ABD, 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 26 madalya ile organizasyonu zirvede tamamladı. Kenya 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz (toplam 11) ile ikinci, Kanada 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz (toplam 5) ile üçüncü oldu.

Madalyaların ayrıntılı sıralaması:

1. ABD: 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz, toplam 26

2. Kenya: 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 11

3. Kanada: 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 5

4. Hollanda: 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 6

5. Botsvana: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. Yeni Zelanda: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. İspanya: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

5. İsveç: 2 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 3

9. Portekiz: 2 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 2

10. Jamaika: 1 altın, 6 gümüş, 3 bronz, toplam 10

11. İtalya: 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz, toplam 7

12. Almanya: 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 5

13. Brezilya: 1 altın, 2 gümüş, 0 bronz, toplam 3

14. Trinidad Tobago: 1 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 2

15. Avustralya: 1 altın, 0 gümüş, 3 bronz, toplam 4

16. Küba: 1 altın, 0 gümüş, 2 bronz, toplam 3

17. Fransa: 1 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 2

17. Ekvador: 1 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 2

19. İsviçre: 1 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 1

19. Tanzanya: 1 altın, 0 gümüş, 0 bronz, toplam 1

21. Büyük Britanya: 0 altın, 3 gümüş, 2 bronz, toplam 5

22. Etiyopya: 0 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 4

22. Çin: 0 altın, 2 gümüş, 2 bronz, toplam 4

24. Meksika: 0 altın, 2 gümüş, 0 bronz, toplam 2

25. Belçika: 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 2

25. Bahreyn: 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz, toplam 2

27. Dominika: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Grenada: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Nijerya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Cezayir: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Dominik Cumhuriyeti: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Yunanistan: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. İrlanda: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Letonya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Polonya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Porto Riko: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Güney Kore: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Litvanya: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

27. Fas: 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz, toplam 1

40. Japonya: 0 altın, 0 gümüş, 2 bronz, toplam 2

41. Çekya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Macaristan: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Katar: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Slovenya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Slovakya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Uruguay: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Güney Afrika: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Samoa: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Ukrayna: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Kolombiya: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Saint Lucia: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Sırbistan: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1

41. Venezuela: 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz, toplam 1