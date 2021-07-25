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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tekvandoda iki bronz madalya geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan ve burada rakipleriyle mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, Türkiye'ye iki bronz madalya getirdi. 68 kiloda yarışan Hakan Reçber rakibini mağlup ederek Türkiye'ye ilk madalyayı getirirken Hatice Kübra İlgün'de 57 kiloda sahaya çıkarak bronz madalyaya hak kazandı.

25 Temmuz 2021 Pazar 17:54
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tekvandoda iki bronz madalya geldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando alanında yarışmaya çıkan 68 kilodaki Hakan Reçber Bosna Hersekli Nedzad Husic isimli rakibini mağlup etti ve bronz madalya almaya hak kazandı. Herkese ilham kaynağı olan bir hikayeye sahip olan 21 yaşındaki sporcunun bundan 6 yıl önce "transvers miyelit (TM)" tanısı aldığı ve bir süre yürüme zorluğu yaşadığı öğrenildi.

Hiçbir şekilde pes etmeyen ve mücadelesine devam eden genç sporcu, tekvando sayesinde hayata tutundu ve Tokyo'ya giderek müthiş bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ilk madalya almasına sebep olan Hakan Reçber oyunlar öncesinde verdiği röportajında tekvando sayesinde hayata tutunduğunu ve hayatta en iyi yapabildiği şeyin bu spor olduğunu söylediği öğrenildi.


İKİNCİ BRONZ MADALYA HATİCA KÜBRA İLGÜN'DEN GELDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak tekvando alanında Türkiye'ye ikinci madalyayı kazandıran Hatice Kübra İlgün'ün branşında ilk kez olimpiyatlara katıldığı bildirildi. Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan yarışa katılan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar kategorisinden Kosta Rika'dan Nishi Lee Lindo Alvarez'i de 16-5 mağlup ederek olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Amerikalı Anastasija Zolotic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, rakibini 4 defa yenerken Zolotic karşısında 17-9 yenildi ve maalesef yarı final şansını kaybetti. Tecrübeli genç sporcu ABD'li rakibi karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti de 11-2 kaybetti. Final setini de 17-9 kaybeden Hatice Kübra İlgün, repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Maçı 6-0 kazanan İlgün, Türkiye'ye bir bronz madalya getirdi.


Son Güncelleme: 25.07.2021 17:54
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo 2020Olimpiyat OyunlarıHakan ReçberHatice Kübra İlgünTekvandoBronz Madalya
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