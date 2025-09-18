Tokyo'da Dünya Atletizm Şampiyonası: 6. Gün Özeti

Tokyo'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6. gün tamamlandı; cirit, 400m ve üç adım atlamada madalyalar dağıtıldı. Tuğba Danışmaz şampiyonayı 12. tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:37
Tokyo'da 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6. Gün Tamamlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6. gün müsabakaları sona erdi. Organizasyonda erkekler cirit atma ve 400 metre finalleri ile kadınlar üç adım atlama ve 400 metre finalleri disiplinlerinde heyecan doruktaydı.

Madalya Mücadelesi ve Öne Çıkan Sonuçlar

Erkekler cirit atma finalinde Keshorn Walcott 88.16'lık derecesiyle ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Anderson Peters 87.38 ile gümüş, Curtis Thompson ise 86.67 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 400 metre finalinde Collen Kebinatshipi, 43.53'lük derecesiyle Botsvana adına tarihe geçerek ülkesinin ilk erkekler dünya şampiyonluğunu kazandı. Jereem Richards 43.72 ile gümüş, Botsvanalı Bayapo Ndori 44.20 ile bronz madalya elde etti.

Kadınlar üç adım atlama finalinde Leyanis Perez Hernandez 14.94'lük atlayışıyla altını alırken, Thea LaFond 14.89 ile gümüş, Yulimar Rojas 14.76 ile bronz madalyaya uzandı.

Kadınlar 400 metre finalinde ise Sydney McLaughline-Levrone 47.78 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Olimpiyat şampiyonu Marileidy Paulino 47.98'lik kişisel rekoruyla ikinci, Salwa Eid Naser 48.19 ile üçüncü oldu.

Milli Sporcularımız

Kadınlar üç adım atlama finalinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 13.43'lük derecesiyle şampiyonayı 12. sırada tamamladı. Kadınlar yüksek atlama elemelerinde Buse Savaşkan, 1.83 metrede üç hakkında da başarılı olamayarak organizasyona veda etti.

Yarınki Program ve Katılımcı Bilgileri

Yarın kadınlar cirit atma elemelerinde milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen pistte olacak. Organizasyonda 200 ülkeden 2200 sporcu yer alıyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride 147 madalya dağıtılacak. Türkiye, organizasyonda 12 erkek ve 8 kadın sporcu ile mücadele ediyor.

