Tomarza'da Gol Yağmuru: Tomarza Belediyespor 7-0 Belsinspor

Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda Belsinspor'u 7-0 yendi; maçta 10. dakikada kırmızı kart, 42. dakikada Eren Karabağ golüyle ilk yarı 1-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:39
Maç Özeti

Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Belsinspor'u 7-0 mağlup etti.

Tomarza Belediyespor ile Belsinspor Tomarza İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 10. dakikasında kırmızı kart gören Belsinspor sahada 10 kişi kalırken, maçın 42. dakikasında Eren Karabağ’ın ayağından bulduğu golle Tomarza Belediyespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tomarza Belediyespor topa hakimiyetini avantaja çevirerek; Safa Tekelek, Ahmet Öztürk, Hakan Gazioğlu, Umut Can Akbulut ve Enes Karabulut’un iki golüyle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tomarza Belediyespor şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlattı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

