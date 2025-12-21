Tomarza'da Gol Yağmuru: Tomarza Belediyespor 7-0 Belsinspor

Maç Özeti

Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Belsinspor'u 7-0 mağlup etti.

Tomarza Belediyespor ile Belsinspor Tomarza İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 10. dakikasında kırmızı kart gören Belsinspor sahada 10 kişi kalırken, maçın 42. dakikasında Eren Karabağ’ın ayağından bulduğu golle Tomarza Belediyespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tomarza Belediyespor topa hakimiyetini avantaja çevirerek; Safa Tekelek, Ahmet Öztürk, Hakan Gazioğlu, Umut Can Akbulut ve Enes Karabulut’un iki golüyle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tomarza Belediyespor şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlattı.

