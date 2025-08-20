Toprak Ege Özdemir milli formayla madalyalara koşuyor

Adana doğumlu 17 yaşındaki atlet Toprak Ege Özdemir, atletizm antrenörü olan annesi Nuray Sev ile başladığı çalışmaları sonucu milli formayı giyerek uluslararası arenada başarılara imza atıyor.

Başarılar

İzmir'de 15 Haziran tarihinde düzenlenen 20 Yaş Altı şampiyonada 200 metrede birincilik, 100 metrede ikincilik elde eden Toprak Ege, bu derecelerle milli takıma girmeye hak kazandı.

Milli formayla Romanya'nın 13 Temmuz'da Craiova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda takım halinde 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya aldı.

21 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025)'te ise Yağız Celal Delice, Velat Bulut ve Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil ile birlikte katıldığı İsveç bayrak yarışında 1.53.58 derecesiyle gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

Annesi ve antrenörlüğü

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ve mesleğinde 25 yılı geride bırakan 55 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Nuray Sev, Toprak Ege'yi küçük yaşlardan itibaren müsabaka ve antrenmanlara götürerek atletizme yönlendirdi.

Sev, oğluyla üç yıl önce düzenli antrenmanlara başladığını ve disiplinin önemine vurgu yaptığını anlattı. Sev, antrenmanlarda gerektiğinde sert önlemler aldığını belirterek, "Başlangıçta Toprak Ege'ye, 'Saha disiplininde diğer sporcuların uyduğu kurallar neyse sen de bunlara uymakla yükümlüsün. Bunu başardığımız taktirde hedef başarılara gidebiliriz.' dedim. Yaşı gereği kimi zaman umursamadığı anlar oluyordu. Bir gün antrenmanda sert bir şekilde 'Çık ve banka otur.' diyerek onu grubun içerisinde uzaklaştırdım. Antrenman bitene kadar da bankta oturttum. İkinci kez böyle bir şey yaşanmadı." dedi.

Hedefler

Adana Fen Lisesi öğrencisi Toprak Ege Özdemir, AA muhabirine annesinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyerek, "Annemle çalışmalarımız ilerledikçe anne-oğul ilişkisini kapının dışında bırakmaya başladık. Disiplini sağlamak için böylesi daha doğru." ifadelerini kullandı.

Toprak Ege, hedeflerini net olarak ifade etti: "Hedeflerim doğrultusunda ilk olarak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 20 Yaş Altı Atletizm Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece yapmak istiyorum. Daha büyük hedeflerim ise dünya ve Avrupa şampiyonlukları. Ülkemizin bayrağını en tepelerde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Annemi de gururlandırmak istiyorum."

Antrenör Nuray Sev de en büyük hayalinin oğlunu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde görmek olduğunu belirterek, "İnşallah o hayaller gerçek olacak çünkü hedefler olmazsa biz bu yolda aşama katedemeyiz. Benim en büyük arzum, hayalim ve isteğim bu." dedi.

Toprak Ege, haftanın dört günü annesiyle antrenmanlarına devam ederek milli formayla yeni başarılar için hazırlanıyor.

