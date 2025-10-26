Toprak Razgatlıoğlu Alanya'da Coşkuyla Karşılandı — 3. Dünya Şampiyonluğu

Toprak Razgatlıoğlu Alanya'da coşkuyla karşılandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyon olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde görkemli bir karşılama programıyla onurlandırıldı. Red Bull sporcusu Toprak, İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak bu başarıya ulaştı.

Karşılama töreni ve konvoy

Toprak için Dinek Mahallesi'nde düzenlenen program kapsamında, sporcu motosiklet konvoyu eşliğinde İskele Şelale Meydanındaki tören alanına geldi. Doğup büyüdüğü şehirde kendisini karşılayanlara teşekkür eden Toprak, organizasyonu hazırlayan herkese minnettarlığını dile getirdi.

Toprak'ın açıklamaları

Şampiyonluğunu anlatırken her zaman "ben" değil "biz" dediğini hatırlatan Toprak, "Çünkü hep beraber bu dünya şampiyonluğunu elde ettik. Sizlerin yorumları ve bize olan sevginiz gerçekten bizleri çok güçlendiriyor. Beni bugün burada yalnız bırakmadınız. Kiminiz Alanya'dan kiminiz de Alanya dışından geliyor. Her birinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki karşılamayla kıyaslandığında bu yılki etkinliğin daha farklı olduğunu belirten Toprak, zorlu geçen sezona değinerek son yarıştaki stresi de paylaştı: "Biliyorsunuz çok zorlu bir sene geçirdik. Özellikle son yarışımız çok stresliydi. Rakibimiz tarafından yarış dışı kalmıştık. Son yarışta her şey bitti. O stres altında gerçekten yönetmek biraz zordu. Ama bir şekilde şampiyonluğu tekrar ilan ettik."

Gelecek planlarına ilişkin olarak Toprak, "MotoGP’de ilk defa yarışan bir Türk olacak" sözünü yineledi ve şunları söyledi: "Biz her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmeye devam edeceğiz. Özellikle bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yarış kazandıktan sonra da her defasında bayrağımız ile tur atıyoruz. Bu inanılmaz bir duygu, anlatılacak bir duygu değil. Bu sene 21 defa yarış kazandık. Bu 21 defa İstiklal Marşı demek. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik."

Toprak, MotoGP'nin farklı ve daha zorlu bir ortam olduğunu vurgulayarak, "Orada bir iz bırakmak benim için en önemli olan şey. İnşallah orada da başarılı olursak hayalimin çok ötesine çıkmış oluyorum." dedi.

Belediye ve kulüp başkanının mesajları

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 15 yıl önce Toprak'ın "Şampiyon alacağım" sözünü hatırlatarak sporcunun bu hedefe ulaştığını vurguladı ve "Seneye inşallah dördüncü şampiyonluğunda kendisini Alanya'da kendi adıyla anılacak bir yerde karşılamayı umut ediyorum." dedi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Toprak'a üçüncü kez dünya şampiyonu olduğu için teşekkür etti ve "Toprak göğsümüzü kabarttı." sözleriyle duygularını paylaştı. Çavuşoğlu, ayrıca Toprak'ın babası Arif Razgatlıoğlu'nu da anarak duygusal bir mesaj verdi.

Kutlama anları

Konuşmaların ardından Toprak, sahnede "Erik Dalı" türküsünü oynadı; daha sonra sevenleriyle fotoğraf çekilip imza dağıttı. Tören, Toprak'ın şampiyonluğunu ve gelecek hedeflerini kutlayan coşkulu anlara sahne oldu.

Not: Metindeki özel isimler, kuruluş adları, tarihler ve sayısal veriler metnin orijinalinden korunmuştur.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Konuşmaların ardından sahnede "Erik Dalı" türküsüyle oynayan Toprak, ardından kendisini karşılamaya gelen sevenleriyle fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.