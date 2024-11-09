DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.623.246,91 0,36%

Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Dünya Şampiyonu Olarak Coşkuyla Karşılandı

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve şampiyonluk hikayesini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:22
Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Dünya Şampiyonu Olarak Coşkuyla Karşılandı

Alanya'da Şampiyonluk Coşkusu

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son ayağında kazandığı başarı ile dikkatleri üzerine çeken Razgatlıoğlu, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene motosiklet konvoyu eşliğinde katıldı.

Dünya Şampiyonu Olmanın Heyecanı

Dünya şampiyonu olduğunu belirten Razgatlıoğlu, Alanya'da doğup büyüdüğünü ve burada kendisi için özel bir karşılamanın olduğunu dile getirdi. "Bu yıl daha özel çünkü dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. BMW ile, kimsenin inanmadığı bir markayı, bugüne kadar dünya şampiyonu olmayan bir markayı dünya şampiyonu yaptık." ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Önünde en az on yıl daha bulunduğunu ve yarışı bırakmayı düşünmediğini belirten milli motosikletçi, "Allah kaza, bela ve sakatlık vermezse 10 yıl daha şampiyonluk mücadelesi vereceğim. Her yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak için mücadele ediyoruz." diyerek, elde ettiği toplam 18 birincilikle birlikte, 18 kez İstiklal Marşı'nı okuttuklarını vurguladı.

Coşkulu Karşılamalar ve Anılar

Razgatlıoğlu, Alanya'daki törene katılanlarla motosikletiyle fotoğraf çektirerek unutulmaz anılar biriktirdi. Her seferinde farklı bir coşkuyla karşılandığını belirten şampiyon sporcu, "Bu çok güzel bir karşılama oldu. Herkesin emeğine sağlık. İnşallah nice şampiyonluklara." diyerek, destek veren herkese teşekkür etti.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya...

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Razgatlıoğlu, Atatürk Anıtı'nda hazırlanan tören alanına motosiklet konvoyu eşliğinde geldi.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya...

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Razgatlıoğlu, Atatürk Anıtı'nda hazırlanan tören alanına motosiklet konvoyu eşliğinde geldi.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Yendi: Aurelio Galibiyeti Hak Ettik Dedi
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya Maçında Galibiyet Hedefliyor
3
Milli Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı
4
Volkan Demirel: "Takımımın Bana Verdiği Karşılıktan Memnunum"
5
Karşıyaka, Deplasmanda Büyükçekmece'yi Yenerek Süper Lig'de Galibiyetini Aldı
6
Johan Kristoffersson Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 7. Şampiyonluğunu Kazandı
7
Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Dünya Şampiyonu Olarak Coşkuyla Karşılandı

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak