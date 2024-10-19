Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu İkinci Şampuanlığını Kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışında gösterdiği performansla adını tarihe yazdırdı. İspanya'nın ünlü Circuito de Jerez Pisti'nde geçirdiği yarışta, ikinci olarak toplam puanını 493'e çıkararak iki kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

Yarışın Detayları

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağının ilk yarışı 4.423 kilometre uzunluğundaki Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleşti. Yarışın başlama noktasında birinci sıradan pistte yer alan Toprak, ilk turlarda ikinci sırayı alarak öndeki pozisyonunu korumayı başardı. Damatlu bayrağının altında genel klasmanda 493 puan alarak, sezon şampiyonluğunu kutladı.

Kutlamalar ve Duygular

Yarış sonrası, Toprak'ın tek teker üzerinde yaptığı kutlama turu büyük ilgi gördü. Kenan Sofuoğlu ve diğer arkadaşları ile birlikte Türk bayrağı açarak kutlamalarını yaptı. Daha sonra uzaylı maskesi takarak saklama kabinine geçen Toprak, altın rengi kaskı ve kostümüyle podyuma hareket etti.

Podyum İstatistikleri

Toprak, 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkarak, 17 birincilik, 6 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Bu sezon gerçekleştirdiği başarılar, hem kendi kariyerinde hem de şampiyona tarihinde önemli rekorlar kırmasını sağladı. Toprak, WSBK kariyerinde 220 yarışta 140 kez podyumda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Rokit BMW ile Tarihi Bir Başarı

2021 yılında Yamaha takımıyla ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Toprak, şimdi de Rokit BMW ile 2024 sezonunda ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı. Böylece Rokit BMW, tarihinde ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile kazandı.

Puan Durumu

Toprak'ın en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkı 41 olarak dikkat çekiyor. Genel klasmanın üçüncü sırasındaysa Alvaro Bautista 356 puan ile yer almakta.