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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Pistlere Dönüyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kaza sonrası İspanya'da yarışacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:08
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Pistlere Dönüyor

Toprak Razgatlıoğlu İyileşerek İspanya'ya Hazır

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında bir kaza yaşayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yeniden pistlere dönecek. Kazadan sonra iyileşen Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Aragon Pisti'nde düzenlenecek yarışta mücadele etmek için sağlık durumunun uygun olduğunu açıkladı.

Kaza ve İyileşme Süreci

Toprak Razgatlıoğlu, 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Fransa'daki serbest antrenman seansında kaza geçirmişti. Bu kaza nedeniyle, Fransa ve İtalya'daki yarışları kaçırmak zorunda kalan milli pilot, haftasonunda İspanya'daki yarışta yeniden piste çıkacak.

Yarış Takvimi ve Hedefler

Dünya Superbike organizasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28-29 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan sezonun 10. yarışında yer alacak olan Razgatlıoğlu'nun, yarın yapılacak olan ilk serbest antrenman seansı sonrasında sağlık durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Puan Durumu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Toprak Razgatlıoğlu şu anda 365 puanla lider konumda bulunurken, en yakın rakibi, İtalyan motosikletçi Nicolo Bulega 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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