Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de: İlk Türk Pilotun Şampiyonluk Hedefi

UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon yarışacağı MotoGP'ye odaklandı.

Şampiyonluktan MotoGP'ye geçiş

Dünya Superbike'da sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak üçüncü kez podyumun en üst basamağına çıkan Red Bull sporcusu Toprak, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmanın heyecanını yaşıyor.

Kasım ayında bu organizasyonun hazırlıklarına İspanya'da başlayacak milli motosikletçi, Superbike'daki başarısını MotoGP'ye de yansıtmayı amaçlıyor. Şampiyon olarak MotoGP'ye daha güçlü ve motive şekilde katılacağını belirten Toprak, testlerinin üç hafta sonra başlayacağını anlattı.

Hedefler ve hazırlık süreci

"Hedefler büyük, inşallah adım adım ulaşırız"

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine Superbike'a bir kez şampiyon olma hayaliyle başladığını ve kendisine üç dünya şampiyonluğunun nasip olduğunu söyledi. "Beni Toprak yapan yer Superbike oldu" diyen sporcu, özellikle BMW ile yakalanan başarının geleceğini aydınlattığını ve ilk Türk sporcu olarak MotoGP'de yarışacağını kaydetti.

Toprak, bu şampiyonada önemli olanın sadece yarışmak değil başarı da elde etmek olduğunu vurgulayarak, "En büyük hedefimiz orada başarılı bir pilot, başarılı bir Türk sporcu olmak. İnsan her zaman hayal kuruyor, bir MotoGP hayalimiz var. Her şey yolunda giderse GP şampiyonluğunu da kariyerime katmak istiyorum. Bunu zaman gösterecek." diye konuştu.

MotoGP'ye geçerken şampiyon olarak geçmek istediğini ve bunu başardığını belirten Toprak, organizasyona motive şekilde katılacağını, farklı bir motosiklete alışma sürecinin uzun olacağını söyledi. "Aslında seneye tamamen alışma süreci olarak bakıyorum ama 2027'de daha farklı olacağını düşünüyorum. Hedefler büyük, inşallah adım adım ulaşırız. Her zaman hedefimiz dünya şampiyonluğu. MotoGP'nin ilk senesi için tamamen hazırlık ve öğrenme senesi diyeceğim. 2027 daha farklı olabilir. Herkes elinden geleni yapmaya hazır. Daha çok çalışıp en iyisi için mücadele edeceğiz."

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon yarışacağı MotoGP'ye odaklandı. Razgatlıoğlu, AA muhabirine hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.